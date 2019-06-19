Servis aracı devrildi

M.Y. idaresindeki 06 C 1165 plakalı servis aracı, kontrolden çıkarak yan yattı, 15 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın yaşandığı yoldan geçen TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de yaralılara müdahale etti. İstanbul’a giderken kazaya denk geldiğini belirten Gök, “GİMAT’taki işlerine giden işçi kardeşlerimizi taşıyan servisin kaza yaptığını gördük ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans çağırdık hastaneye kaldırıldılar. Hepsine geçmiş olsun” dedi.