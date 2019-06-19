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Ankara Haberleri: Servis aracı devrildi

ANKARA HABERLERİ

Servis aracı devrildi

İHA
19.06.2019 - 14:53Son Güncelleme :

Kaza, dün sabah saatlerinde İstanbul Çevre Yolu Gölbaşı-Sincan istikametinde meydana geldi.

İHA

M.Y. idaresindeki 06 C 1165 plakalı servis aracı, kontrolden çıkarak yan yattı, 15 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın yaşandığı yoldan geçen TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de yaralılara müdahale etti. İstanbul’a giderken kazaya denk geldiğini belirten Gök, “GİMAT’taki işlerine giden işçi kardeşlerimizi taşıyan servisin kaza yaptığını gördük ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans çağırdık hastaneye kaldırıldılar. Hepsine geçmiş olsun” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Servis aracı devrildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Haziran 2019 tarihinde saat 14 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Servis aracı devrildi haberi güncellenecektir.

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