Sertifikalar torunlardan

Altındağ Belediyesi’nce düzenlenen okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan 300 kadın, Ulucanlar Yarı Açık Mahkum Yemekhanesi’nde düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Törende, okuma-yazma öğrenen kursiyerlerin şiir okumalarının ardından sertifikalar dağıtıldı.

HASTANEYE GİDEMİYORDUK

Sertifikasını 11 yaşındaki torunu Yıldıray Eröksüz’ün elinden alan 50 yaşındaki Güneş Şahin, okuma-yazmayı bilmediği zamanlarda sıkıntı çektiğini belirterek, "Hastaneye gidemiyorduk, yolu bulamıyorduk. Şimdi her yere gidiyor, geliyoruz" dedi. Kursun en yaşlı öğrencisi olan 75 yaşındaki Fatma Yağmuroğlu, okuma-yazma bilmeyenlere öğrenmek için gayret göstermeleri tavsiyesinde bulunarak, “Hangi yaşta olursa olsun, kurslara gelsin, okusunlar" diye konuştu. 55 yaşında okuma-yazma öğrenen Zilfe Arıkan da torunlarının kurs süresince kendisine yardımcı olduğunu söyledi ve “Onların gayretiyle okudum" ifadesini kullandı. AA

ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTALIM

Altındağ’da anneler, haftanın belli günlerinde çocuklarıyla parklardaki atıkları toplayarak onlara çevre bilinci kazandırmaya çalışıyor

Altındağ Belediyesi’nce 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi’nde açılan çeşitli kurslara katılan anneler, çevre konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projesinde de yer alıyor. Kursiyerler, haftanın belli günlerinde çocuklarıyla parkta yürüyüş yaparak, atıkları topluyor. 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi sorumlusu Bilgin Satar, “Parkta bir yürüyüş yapıyoruz, atıkları topluyoruz. Çevremizde gördüğümüz insanlara ‘Ne olur çevremizi temiz tutalım’ diye rica bulunuyoruz” diyor. AA