Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Serinlemek isteyenlere AFAD uyarısı

Ankara Haberleri: Serinlemek isteyenlere AFAD uyarısı

ANKARA HABERLERİ

Serinlemek isteyenlere AFAD uyarısı

İHA
08.07.2019 - 15:11Son Güncelleme :

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaz aylarında artan boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İHA

AFAD’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bilmediğiniz sularda ve ıssız alanlarda suya girmekten kaçının. Göllerin, göletlerin ve barajların izin verilen kısımlarını tercih edin, izin verilmeyen yerlerde suya kesinlikle girmeyin. Sulama kanalları yüzmek için uygun alanlar değildir ve ölümcül sonuçları olabilir. Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır. Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybeder ve boğulma kaçınılmaz olur. Yüzerken, küçük çapta da olsa rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın. Karnınız tokken suya girmeyin. Sıcaklığını ve derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın. Ne kadar derin olduğu hakkında bir fikriniz yoksa suya balıklama dalmayın. Sığ sular omurga kırıklarına yol açarak, ölümünüze neden olabilir. Suya girmeden önce ufak ısınma egzersizleri ya da esneme hareketleri yapın. Kurtarma teknikleri bilmeyen kişilerin, boğulan kişilere yardım etmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu durum, her iki kişinin de boğulmasına neden olabilir."

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Serinlemek isteyenlere AFAD uyarısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Serinlemek isteyenlere AFAD uyarısı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kursiyerlere işaret dili eğitimi

Kursiyerlere işaret dili eğitimi

Ankara Kalesi’ne kültür yolu rotası

Ankara Kalesi’ne kültür yolu rotası

Şehitler anıtını ziyaret ettiler

Şehitler anıtını ziyaret ettiler

Hoytur Fransa yolcusu

Hoytur Fransa yolcusu

Cumali Kınacı: Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz

Cumali Kınacı: Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz

Karşı şeride geçti üç otomobile çarptı

Karşı şeride geçti üç otomobile çarptı

‘Dalavereciler’ çetesi yakalandı

‘Dalavereciler’ çetesi yakalandı

AŞTİ-Söğütözü bağlantısı haritada kaldı

AŞTİ-Söğütözü bağlantısı haritada kaldı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

08 Temmuz 2019, Pazartesi
  • İmsak
    03:27
  • Güneş
    05:20
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:56
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:11
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.