Serinlemek isteyenlere AFAD uyarısı

AFAD’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bilmediğiniz sularda ve ıssız alanlarda suya girmekten kaçının. Göllerin, göletlerin ve barajların izin verilen kısımlarını tercih edin, izin verilmeyen yerlerde suya kesinlikle girmeyin. Sulama kanalları yüzmek için uygun alanlar değildir ve ölümcül sonuçları olabilir. Boğulmalarda en önemli etken paniğe kapılmaktır. Paniğe kapılan kişi kontrolünü kaybeder ve boğulma kaçınılmaz olur. Yüzerken, küçük çapta da olsa rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın. Karnınız tokken suya girmeyin. Sıcaklığını ve derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın. Ne kadar derin olduğu hakkında bir fikriniz yoksa suya balıklama dalmayın. Sığ sular omurga kırıklarına yol açarak, ölümünüze neden olabilir. Suya girmeden önce ufak ısınma egzersizleri ya da esneme hareketleri yapın. Kurtarma teknikleri bilmeyen kişilerin, boğulan kişilere yardım etmesi tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu durum, her iki kişinin de boğulmasına neden olabilir."