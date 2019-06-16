Serinlemek isteyen havuza koşuyor

Vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden çok memnun olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yüzme havuzunda önceliğin hijyen olduğunu vurguladı. Havuza olan ilginin de her geçen gün arttığını belirten Köse, vatandaşların havuzdan gönül rahatlığı içinde faydalanabileceğini söyledi.