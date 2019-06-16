Vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden çok memnun olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yüzme havuzunda önceliğin hijyen olduğunu vurguladı. Havuza olan ilginin de her geçen gün arttığını belirten Köse, vatandaşların havuzdan gönül rahatlığı içinde faydalanabileceğini söyledi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Serinlemek isteyen havuza koşuyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Haziran 2019 tarihinde saat 13 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Serinlemek isteyen havuza koşuyor haberi güncellenecektir.