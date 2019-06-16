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Ankara Haberleri: Serinlemek isteyen havuza koşuyor

ANKARA HABERLERİ

Serinlemek isteyen havuza koşuyor

Hürriyet Haber
16.06.2019 - 13:32Son Güncelleme :

Okulların kapanmasıyla birlikte deniz kenarında tatil yapma fırsatı bulamayanların ve serinlemek isteyenlerin uğrak yeri olan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu, renkli görüntülere sahne oluyor.

Hürriyet Haber

Vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden çok memnun olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yüzme havuzunda önceliğin hijyen olduğunu vurguladı. Havuza olan ilginin de her geçen gün arttığını belirten Köse, vatandaşların havuzdan gönül rahatlığı içinde faydalanabileceğini söyledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Serinlemek isteyen havuza koşuyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Haziran 2019 tarihinde saat 13 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Serinlemek isteyen havuza koşuyor haberi güncellenecektir.

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