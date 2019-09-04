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Ankara Haberleri: Seni gidi hayalbaz

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Seni gidi hayalbaz

Cansu TİMUR
04.09.2019 - 16:38Son Güncelleme :

4.5 yaşındaki Yusuf Eymen İlhan, çizgi film karakterleri yerine Hacivat ve Karagöz’e büyük ilgi duyuyor. Altındağ Pilavoğlu Han’daki Kukla Art’ın en küçük öğrencisi de olan Yusuf, “Hacivat ile Karagöz oynamayı çok seviyorum” diyor.

Cansu TİMUR

Yusuf’un, Hacivat-Karagöz’e olan ilgisi iki yıl önce anne ve babasının eve kurdukları sahne ile başladı. Minik Yusuf, o günden sonra bir daha Hacivat ve Karagöz’ü elinden bırakmadı. Farklı boyut ve renklerde yaptığı Hacivat-Karagöz’leri biriktiren Yusuf’un, gölge oyununa olan hayranlığını, babası Bülent İlhan şöyle anlattı: “Yusuf, iki yıl farklı atölyelerde vakit geçirdi. Son olarak da altı ay önce Kukla Art’ta, Şevket Çetin’den eğitim almaya başladı. Bu sürede kendini çok geliştirdi. Atölyeyi ve Şevket ustasını çok sevdi. Buraya geldiğinde eve gitmek istemiyor. Ustasının dediği her şeyi evde aynı disiplinle uyguluyor. Çalışmalar esnasında çektiğimiz videoları evde de izliyor ve hatalarını görüp düzeltiyor. Yapısal olarak da geleneksel bir çocuk. Burada def, darbuka ve nareke çalmayı öğrendi. Evde de bu aletleri elinden düşürmüyor. Çocuğumuz böyle bir kültür içinde büyüdüğü için biz de mutluyuz.

DÜKKÂN SÜPÜREREK İŞE BAŞLADI

Yusuf ile birlikte usta-çırak ilişkisi içinde çalıştıklarını kaydeden Şevket Çetin, “Yusuf, dükkân süpürerek işe başladı. Ahşap kokusu içinde Hacivat-Karagöz yapımını öğrendi çünkü bu işin geleneğinde bu vardır. Onun öğrendiği şeyler bu yaşta çoğu kişiye nasip olmaz. Biz, Yusuf gibi yetenekler bulduğumuzda kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu sanatı devam ettirecek temsilcilerden biri olabilir” diye konuştu.

Seni gidi hayalbaz

TASVİR YAPIYORUM BOYUYORUM

Minik Yusuf ise Hacivat-Karagöz’e olan hayranlığını, “Hacivat Karagöz ile oynamayı ve Şevket ustamı çok seviyorum. Atölyede tasvir yapıyorum sonra onları farklı renklere boyuyorum. Ben de ilerde Hacivat-Karagöz kesmeyi öğreneceğim ve kukla yapacağım” diye anlattı.

Seni gidi hayalbaz

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Seni gidi hayalbaz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Seni gidi hayalbaz haberi güncellenecektir.

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