‘Selfie’ni paylaş sınırsızca eğlen

Avrupa’nın en büyük tema parkı Ankapark Wonderland Eurasia, bir yarışma ile yerli ve yabancı turistlerin karşısına çıkıyor. Tema park içinde 3 arkadaşını da etiketleyerek #WonderlandEurasia etiketiyle yapacakları selfie paylaşımları arasından jüri tarafından belirlenecek en iyi ‘selfie’yi çeken 10 kişiye, 1 yılık limitsiz Wonderland Eurasia Tema Park giriş kartı hediye edilecek. 20 Nisan tarihine kadar sürecek olan yarışma için; ziyaretçilerin Wonderland Eurasia sosyal medya hesaplarını (Facebook, Instagram, Twitter) takibe almaları da gerekiyor. Yarışma sonucunda kazanan vatandaşlar, 23 Nisan’da parkın sosyal medya adreslerinde açıklanacak.