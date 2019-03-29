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Ankara Haberleri: ‘Selfie’ni paylaş sınırsızca eğlen

ANKARA HABERLERİ

‘Selfie’ni paylaş sınırsızca eğlen

Hürriyet Haber
29.03.2019 - 14:39Son Güncelleme :

Wonderland Eurasia’da en iyi ‘selfie’ çeken 10 kişi, 1 yıllık limitsiz Wonderland Eurasia kartı kazanacak.

Hürriyet Haber

Avrupa’nın en büyük tema parkı Ankapark Wonderland Eurasia, bir yarışma ile yerli ve yabancı turistlerin karşısına çıkıyor. Tema park içinde 3 arkadaşını da etiketleyerek #WonderlandEurasia etiketiyle yapacakları selfie paylaşımları arasından jüri tarafından belirlenecek en iyi ‘selfie’yi çeken 10 kişiye, 1 yılık limitsiz Wonderland Eurasia Tema Park giriş kartı hediye edilecek. 20 Nisan tarihine kadar sürecek olan yarışma için; ziyaretçilerin Wonderland Eurasia sosyal medya hesaplarını (Facebook, Instagram, Twitter) takibe almaları da gerekiyor. Yarışma sonucunda kazanan vatandaşlar, 23 Nisan’da parkın sosyal medya adreslerinde açıklanacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Selfie’ni paylaş sınırsızca eğlen hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Mart 2019 tarihinde saat 14 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Selfie’ni paylaş sınırsızca eğlen haberi güncellenecektir.

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