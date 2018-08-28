Selçuklu mirası ve Ankara Çayı kurban ediliyor

Rengi siyaha dönen çayda, şikâyetler üzerine ASKİ temizlik çalışması başlatırken; vatandaşlar, “Utanç verici bir manzara” diyerek isyan etti. Ankara Çayı üzerinde 8 asırdır ayakta kalmayı başaran Selçuklu mirası Akköprü’deki tahribat gün geçtikçe büyüyor. Hürriyet Ankara’nın daha önce de defalarca gündeme getirdiği tarihi köprünün bakımsızlığına, altından geçen Ankara Çayı’na Kurban Bayramı’nda atılan hayvan derileri ve iç organları da eklenince vatandaşlar tepki gösterdi. Hayvan atıkları ve çöple dolan çayın renginin siyaha dönmesi, sudan pis kokuların yükselmesi semt sakinlerini ve köprüyü görmek için gelen turistleri tedirgin etti. Şikâyetler üzerine Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) harekete geçip, çaydaki balçık ve çöpleri temizlemeye başladı. Ancak çalışma konusunda geç kalındığını savunan vatandaşlar, köprüdeki tahribatın ve çevresindeki kirliliğe karşı kalıcı önlemler alınmasını istedi.

SAĞLIĞIMIZDAN ENDİŞE EDİYORUZ

Ankara’daki nadir tarihi yapılardan olmasına ve 8 Ağustos 1959 tarihinde kentsel sit alanı olarak tescillenmesine rağmen tarihi köprünün bakımsız kalmasını utanç verici bulduklarını belirten Ankaralılar, şunları söyledi:

“Uzun zamandır bu kirlilik ve kötü koku devam ediyor. Kurban Bayramı’ndan sonra daha da arttı. İnsanların kurban atıklarını çaya atması kirliliği artırırken, sağlığımız açısından da endişe etmeye başladık. Hayvanların organları suda yüzüyor. Çoluğumuzun çocuğumuzun hasta olmasından korkuyoruz. Utanç verici bir manzara.”

VATANDAŞLARDAN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Tarihi yapının korunması için yetkililere ve vatandaşlara çağrıda bulunan semt sakinleri, “Hem yetkililerin hem de vatandaşların daha duyarlı olması lazım. Bu tarihi yapı ve çayı ancak bu şekilde koruyabiliriz. İnsanlar ellerine geçen çöpü suya atıyor. O da gelip köprünün bacaklarında birikiyor. Bunun yanı sıra köprüye de zarar veriyorlar. Tarihi yapıyı, üzerine sprey boyayla bir şeyler yazarak tahrip ediyorlar” ifadelerini kullandı.