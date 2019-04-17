Selçuklu mirası ilgisiz kalmadı Akköprü’de restorasyon

Başkent’in simge yapılarından biri olan Selçuklu mirası Akköprü’nün tadilatı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad adına 1222’de Ankara Valisi Kızıl Bey tarafından Ankara Çayı üzerine yaptırılan tarihi köprü, Kalecik’teki Develioğlu Köprüsü ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2019 Yılı Yatırım Programı’na alındı. Son yıllarda sprey boyalarla tahrip edilen duvarları, bakımsızlıktan dökülmeye başlayan, kaplama taşları ve altından geçen Ankara Çayı’nın kirli görüntüsüyle gündeme gelen 8 asırlık tarihi köprüde restorasyon çalışması yapılacak.

ETRAFI PARAVANLARLA ÇEVRİLDİ

Programa göre, 2022’de tamamlanması planlanan restorasyon çalışmaları için köprünün çevresi, sene başında çinko paravanlarla kapatıldı. Paravanların üzerine de ‘Personel harici girmek yasaktır’ ve ‘Tarihi Akköprü restorayon uygulama çalışmaları nedeniyle onarım süresince yaya trafiğine kapatılmıştır’ yazılı uyarı levhaları yapıştırılarak, köprü kullanıma kapatıldı. Ancak vatandaşların mağdur olmaması için her iki yandan birer paravan kaldırılarak, çalışmalar başlayana kadar köprü yeniden yaya geçişine açıldı.

SAHİP ÇIKILMASI MUTLU ETTİ

Tarihi köprüde yapılacak restorayon çalışması, Ankaralıları da sevindirdi. Köprüyü kullanan semt sakinleri, “Uzun süredir tahrip ediliyordu. Bir de çevre kirliliğiyle gündeme geliyordu hep. Sahipsiz kaldığını düşünmeye başlamıştık ki bir anda etrafını sarıp, koruma altına aldılar. Umarız çalışmalar da en kısa sürede tamamlanır. Tarihi yapılarımıza sahip çıkılıyor olması vatandaş olarak bizi de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.