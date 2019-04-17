Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Selçuklu mirası ilgisiz kalmadı Akköprü’de restorasyon

Ankara Haberleri: Selçuklu mirası ilgisiz kalmadı Akköprü’de restorasyon

ANKARA HABERLERİ

Selçuklu mirası ilgisiz kalmadı Akköprü’de restorasyon

Sedat CENİKLİ
17.04.2019 - 14:47Son Güncelleme :

Son dönemde tahribat haberleriyle gündeme gelen Selçuklu mirası 800 yıllık Akköprü’de restorasyon çalışmaları başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında etrafı çinko paravanlarla çevrilen tarihi köprüdeki onarım işlerinin 2022’de tamamlanması planlanıyor.

Sedat CENİKLİ

Başkent’in simge yapılarından biri olan Selçuklu mirası Akköprü’nün tadilatı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad adına 1222’de Ankara Valisi Kızıl Bey tarafından Ankara Çayı üzerine yaptırılan tarihi köprü, Kalecik’teki Develioğlu Köprüsü ile birlikte Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2019 Yılı Yatırım Programı’na alındı. Son yıllarda sprey boyalarla tahrip edilen duvarları, bakımsızlıktan dökülmeye başlayan, kaplama taşları ve altından geçen Ankara Çayı’nın kirli görüntüsüyle gündeme gelen 8 asırlık tarihi köprüde restorasyon çalışması yapılacak.

ETRAFI PARAVANLARLA ÇEVRİLDİ

Programa göre, 2022’de tamamlanması planlanan restorasyon çalışmaları için köprünün çevresi, sene başında çinko paravanlarla kapatıldı. Paravanların üzerine de ‘Personel harici girmek yasaktır’ ve ‘Tarihi Akköprü restorayon uygulama çalışmaları nedeniyle onarım süresince yaya trafiğine kapatılmıştır’ yazılı uyarı levhaları yapıştırılarak, köprü kullanıma kapatıldı. Ancak vatandaşların mağdur olmaması için her iki yandan birer paravan kaldırılarak, çalışmalar başlayana kadar köprü yeniden yaya geçişine açıldı.

SAHİP ÇIKILMASI MUTLU ETTİ

Tarihi köprüde yapılacak restorayon çalışması, Ankaralıları da sevindirdi. Köprüyü kullanan semt sakinleri, “Uzun süredir tahrip ediliyordu. Bir de çevre kirliliğiyle gündeme geliyordu hep. Sahipsiz kaldığını düşünmeye başlamıştık ki bir anda etrafını sarıp, koruma altına aldılar. Umarız çalışmalar da en kısa sürede tamamlanır. Tarihi yapılarımıza sahip çıkılıyor olması vatandaş olarak bizi de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Selçuklu mirası ilgisiz kalmadı Akköprü’de restorasyon hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Nisan 2019 tarihinde saat 14 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Selçuklu mirası ilgisiz kalmadı Akköprü’de restorasyon haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Fuhuş çetesine eş zamanlı baskın

Fuhuş çetesine eş zamanlı baskın

Mobilya mağazası alevlere teslim

Mobilya mağazası alevlere teslim

İstişare Meclisi ile yöneteceğiz

İstişare Meclisi ile yöneteceğiz

Uyum içinde çalışacağız

Uyum içinde çalışacağız

‘Kol saati’ kaldırıldı

‘Kol saati’ kaldırıldı

MHP’den İstasyon Caddesi çağrısı

MHP’den İstasyon Caddesi çağrısı

Tek yumrukta 30 puan

Tek yumrukta 30 puan

Büyükelçilikte caz gecesi

Büyükelçilikte caz gecesi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.