Sel mağduru 237 adres temizlendi

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen ihbarlarla ve sahadaki ekipler tarafından tespit edilen toplam 242 adresin temizlik programına alındığı kaydedildi. Cadde ve sokakların dışında konut, bina ve depo temizliğine devam eden ekiplerin 7/24 esasına dayalı olarak 237 adreste temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamladığı belirtildi. 100 personel, ana cadde ve bulvarların yanı sıra evlerini su basan vatandaşların tahrip olan eşyalarını taşımalarına da yardım ederek, temizleme işlemi yaptı. Zarar gören adreslerde suyun tahliyesini önceleyen ekiplerin, kalan son 5 noktanın temizliği ve dezenfekte işlemini de program dahilinde yapacağı ifade edildi.
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