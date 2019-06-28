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Ankara Haberleri: Sel mağduru 237 adres temizlendi

ANKARA HABERLERİ

Sel mağduru 237 adres temizlendi

Hürriyet Haber
28.06.2019 - 16:43Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran’dan itibaren şiddetli yağış nedeniyle zarar gören adreslerde temizlik çalışması yürütüyor.

Hürriyet Haber

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen ihbarlarla ve sahadaki ekipler tarafından tespit edilen toplam 242 adresin temizlik programına alındığı kaydedildi. Cadde ve sokakların dışında konut, bina ve depo temizliğine devam eden ekiplerin 7/24 esasına dayalı olarak 237 adreste temizlik ve dezenfekte çalışmalarını tamamladığı belirtildi. 100 personel, ana cadde ve bulvarların yanı sıra evlerini su basan vatandaşların tahrip olan eşyalarını taşımalarına da yardım ederek, temizleme işlemi yaptı. Zarar gören adreslerde suyun tahliyesini önceleyen ekiplerin, kalan son 5 noktanın temizliği ve dezenfekte işlemini de program dahilinde yapacağı ifade edildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sel mağduru 237 adres temizlendi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Haziran 2019 tarihinde saat 16 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sel mağduru 237 adres temizlendi haberi güncellenecektir.

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