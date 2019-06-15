Sel mağdurlarına Büyükşehir desteği

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin önceki günkü olağan toplantısında, yangın ve selde zarar görmüş yapılara inşaat malzemesi yardımı yapılmasına karar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun ‘sosyal hizmet ve yardımları’ içeren hükümlerinin de hatırlatıldığı Başkanlık Yazısı oy birliğiyle kabul edildi. Meclis’in aldığı karar göre sel gibi doğal afetler ile yangında binası zarar gören vatandaşlar talepte bulunurlarsa, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nca yapı malzemesi desteği sağlanacak.

İTFAİYE RAPORU ŞARTI

Başkanlık Yazısı’nda, yapılacak yardımların ayrıntılarına da yer verildi. Vatandaşların mağduriyetinin hızlı ve etkili şekilde giderilmesini amaçlayan yardımlar için ‘itfaiye raporu, fakirlik ilmühaberi ya da mağduriyeti gösteren Kaymakamlık yazısı’ ile talepte bulunulması gerekiyor. Yapı malzemesi desteklerinin maddi değeri ise 10 bin TL’yi aşmayacak.

ANKARAKART USULSÜZLÜKLERİ ARAŞTIRILACAK

Meclis’te toplu taşımada yaşanan sorunlar ve usulsüzlüklerle ilgili de kararlar alındı. Oy birliğiyle kabul edilen Ulaşım Komisyonu raporlarında Ankarakart ile ilgili usulsüzlüklerin araştırılması kararlaştırıldı. Raporda 60 yaşındaki bir vatandaşın öğrenci kartı, 25 yaşındaki bir vatandaşın ücretsiz kart kullandığının tespit edildiği de belirtilerek; öğrenci belgesi, paso, ve ücretsiz ulaşım belgelerinin denetlenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca taşra ilçelerde sefer yapan beyaz otobüslerin Ankarakart sistemine geçiş işlemleri araştırılacak. ÖHO şoförleri ile vatandaşlar arasında yaşanan tartışmaların tekrarlanmaması için de çalışmalar yapılacak.