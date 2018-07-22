Şehrin yeni parkı Gölbaşı’nda açıldı

“Parkımızın en büyük özelliği, kendi enerjisini kendisi üretmesi, Otoparklar üzerine yerleştirdiğimiz güneş panelleriyle parkın enerjisini kendimiz üretiyoruz. İçerisinde havuz ve su gösterisinin olduğu bir alanımız var. 20 milyon TL’ye mâl ettiğimiz parkta 42 metrelik dönme dolap ve macera parkı da bulunuyor. 265 metre uzunluğunda zipline hattımız var. Spor alanları, bisiklet yolu, yürüyüş yolları, basketbol, futbol sahaları tenis kortları ile Gölbaşılı gençlerimizin, çocuklarımızın spora yönelmesine yardımcı olacağız. Sporla büyüyen çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyoruz.” Başkan Duruay, konuşmasının ardından tesisteki spor alanlarını tek tek denedi. Futbol, basketbol ve tenis alanlarında müsabakalara katılan Duruay, Macera parkında zipline hattından kaydı. Eşi ve torunu ile dönme dolaba binen Duruay, Mogan ve Eymir göllerini izledi.

MOGAN GÖLÜ’NE REKREASYON ALANI

Mogan Gölü’ndeki temizlik çalışmalarının yüzda 60 oranında tamamlandığını belirten Başkan Duruay, “Çalışmalar devam ediyor. Ankaralı hemşerilerimizin hafta sonunda dinlenmeleri ve gezmeleri için Mogan Gölü önemli bir nokta. Göl temizlenirken dere ıslahlarımız da yapılıyor. Sukesen Deresi’nin ihalesi yapıldı. Ayrıca gölün etrafında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve bizim üzerimize düşen görevler vardı, şimdi de buraların imar çalışmaları devam ediyor. Temizliği ardından gölün etrafında güzel bir rekreasyon alanı oluşturulacak” diye konuştu.