Şehitler anısına 20 bin karanfille dev Türk Bayrağı

Sarıkamış’ta düzenlenen şehitleri anma törenlerine de katılan çiçekçiler, ilçenin farklı noktalarına, her biri 10 bin karanfil kullanılarak yapılan 6 farklı Türk bayrağını yerleştirdi. Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, her yıl Sarıkamış Şehitleri’ni anmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:
GURUR DUYUYORUZ
“Her yıl dahada büyük bir heyecanla bu anma törenlerine katılıyoruz. Şehitlerimiz adına böyle bir hizmet vermek bize onur veriyor. Yönetim ve esnaf arkadaşlarımız olarak bu yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Her sene geçmiş yıllardan daha iyisini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Burada görevli asker ve polis arkadaşlarımızın ilgisi bizim gururumuzu ikiye katladı.”
Ankaralı çiçekçiler bölgede görevli Mehmetçik ile beraber Türk bayrağının yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.
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