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Ankara Haberleri: Şehitler anısına 20 bin karanfille dev Türk Bayrağı

ANKARA HABERLERİ

Şehitler anısına 20 bin karanfille dev Türk Bayrağı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
06.01.2020 - 09:23 |Son Güncelleme :

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası’na bağlı esnaf, KARS’ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce düzenlenen ‘Sarıkamış Harakatı’ sırasında Allahuekber Dağları’nda donarak şehit düşen Mehmetçik anısına 20 bin karanfilden dev bir Türk bayrağı yaptı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Sarıkamış’ta düzenlenen şehitleri anma törenlerine de katılan çiçekçiler, ilçenin farklı noktalarına, her biri 10 bin karanfil kullanılarak yapılan 6 farklı Türk bayrağını yerleştirdi. Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, her yıl Sarıkamış Şehitleri’ni anmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

GURUR DUYUYORUZ

“Her yıl dahada büyük bir heyecanla bu anma törenlerine katılıyoruz. Şehitlerimiz adına böyle bir hizmet vermek bize onur veriyor. Yönetim ve esnaf arkadaşlarımız olarak bu yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Her sene geçmiş yıllardan daha iyisini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Burada görevli asker ve polis arkadaşlarımızın ilgisi bizim gururumuzu ikiye katladı.”

Şehitler anısına 20 bin karanfille dev Türk Bayrağı
Ankaralı çiçekçiler bölgede görevli Mehmetçik ile beraber Türk bayrağının yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehitler anısına 20 bin karanfille dev Türk Bayrağı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ocak 2020 tarihinde saat 09 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehitler anısına 20 bin karanfille dev Türk Bayrağı haberi güncellenecektir.

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