Şehit yakınlarının hüzün dolu ziyareti

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda şehit olan Mucip Arıgan'ın annesi Saliha Arıgan, hüzünlü bir bayram yaşadıklarını söyledi. Arıgan, "Buraya her gün geliyorum. Yavrumu koklamak için bayram sabahı da erkenden geldim” dedi.



ÇOK ZOR GEÇİYOR



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl teröristlerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin babası Selami Dökmeci ve annesi Ayfer Dökmeci de bayramda ilk ziyaretlerini çocuklarının kabrine yaptı. Baba Dökmeci oğullarından ayrı ilk bayramlarını yaşadıklarını belirterek, şehidin vatanı için kendini feda ettiğini söyledi.

Afyonkarahisar'da 2012 yılındaki mühimmat deposundaki patlamada şehit olan Astsubay Murat Düger'in babası Haydar Düger de bayramların kendileri için çok zor geçtiğini belirtti.