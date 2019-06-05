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Ankara Haberleri: Şehit yakınlarının hüzün dolu ziyareti

ANKARA HABERLERİ

Şehit yakınlarının hüzün dolu ziyareti

Hürriyet Haber
05.06.2019 - 15:08Son Güncelleme :

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliği ile Cebeci Şehitliği’nde duygu dolu anlar yaşandı. Şehit aileleri, yakınlarının kabri başında dua etti.

Hürriyet Haber

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Karargahı'nda şehit olan Mucip Arıgan'ın annesi Saliha Arıgan, hüzünlü bir bayram yaşadıklarını söyledi. Arıgan, "Buraya her gün geliyorum. Yavrumu koklamak için bayram sabahı da erkenden geldim” dedi.

ÇOK ZOR GEÇİYOR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl teröristlerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin babası Selami Dökmeci ve annesi Ayfer Dökmeci de bayramda ilk ziyaretlerini çocuklarının kabrine yaptı. Baba Dökmeci oğullarından ayrı ilk bayramlarını yaşadıklarını belirterek, şehidin vatanı için kendini feda ettiğini söyledi.
Afyonkarahisar'da 2012 yılındaki mühimmat deposundaki patlamada şehit olan Astsubay Murat Düger'in babası Haydar Düger de bayramların kendileri için çok zor geçtiğini belirtti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehit yakınlarının hüzün dolu ziyareti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Haziran 2019 tarihinde saat 15 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehit yakınlarının hüzün dolu ziyareti haberi güncellenecektir.

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