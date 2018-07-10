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Ankara Haberleri: Şehir merkezinden Etimesgut'a direkt bulvar

ANKARA HABERLERİ

Şehir merkezinden Etimesgut'a direkt bulvar

Doğahan GİRİTLİOĞLU
10.07.2018 - 13:35Son Güncelleme :

Büyükşehir, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’ndan başlayıp MİT ve Zırhlı Birlikler arazisi içinden geçerek Etimesgut’a direkt ulaşım sağlayacak yeni bulvarın yapımına başladı. Kasım ayında açılması planlanan bulvar Bağlıca’daki akşam trafiğini rahatlatacak.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Etimesgut bölgesindeki trafik yoğunluğunun önüne geçmek için yeni bir bulvar çalışmasına başladı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki yeni bulvar, Etimesgut Hikmet Özer Caddesi’ni (Etimesgut Halk Ekmek Fabrikası önünden) Zırhlı Birlikler arazisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yerleşkesi içinden geçerek 15 Temmuz Şehitler Bulvarı’na bağlayacak. Trafik akışının gidiş ve geliş istikametinde üç şeritten sağlanacağı bulvarın, kasım ayında trafiğe açılması planlanıyor. 

Şehir merkezinden Etimesguta direkt bulvar

GÜZERGAH 4 KİLOMETRE KISALACAK

15 Temmuz Şehitler Bulvarı’nı kullanarak Bağlıca üzerinden Etimesgut’un diğer mahallelerine geçiş yapan sürücülerin katettiği mesafe de yeni bulvar ile birlikte kısalacak. Bulvarın bağlayacağı iki nokta arasındaki 7 kilometrelik mesafe, yolun açılışından sonra 3 kilometreye düşecek. Sürücüler güzergâh üzerindeki dört ayrı trafik ışığına takılmadan yollarına devam edebilecek. Hergün aynı güzergâhı kullanarak şehir merkezine gidip gelen bir sürücü, 8 kilometrelik mesafeden tasarruf edecek. Etimesgut’a geçiş yapan araçların bu güzergâhı kullanması ile birlikte Bağlıca girişinde oluşan akşam trafiğinin de azalması bekleniyor.

Bağlıca Bulvarı’nda kırmızı butonlu trafik düğümüBağlıca Bulvarı’nda 'kırmızı butonlu trafik düğümü'


HÜRRİYET ANKARA GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Hürriyet Ankara 1 Şubat 2018 tarihinde ‘Kırmızı butonlu trafik düğümü’ haberiyle Bağlıca bölgesinde kilitlenen akşam trafiğini gündeme getirmişti. Akşam saatlerinde Bağlıca Bulvarı’nı kullanan sürücüler, sinyalizasyon sistemiyle işleyen yaya geçidinde tıkanan trafiğe dikkat çekerek, araç kuyruklarını çözecek bir alternatif yol ve yaya üst geçidi talep etmişti.

Şehir merkezinden Etimesguta direkt bulvar
BATI ÇEVRE YOLU’NA BAĞLICA KAVŞAĞI

Öte yandan 28 Mayıs 2018’de Hürriyet Ankara Okur-Yazar köşesinde, ‘Batı Çevre Yolu bağlantısı vatandaşa yasak’ başlığıyla gündeme gelen Bağlıca’nın Çevre Yolu’na bağlanması sorunu da çözüme kavuşacak. Bağlıca Bulvarı’nı Batı Çevre Yolu’na bağlayacak olan kavşak çalışmalarının önümüzde aylar içerisinde başlayacağı öğrenildi. Bağlıca Mahallesi’nden Çevre Yolu’na ulaşmak isteyen sürücüleri Elvankent ya da Yaşamkent’deki bağlantı noktalarına gitmekten kurtaracak olan kavşağın bölge trafiğini rahatlatması bekleniyor. Kavşak çalışmalarının tamamlanması ile birlikte AŞTİ’den çıkış yapan otobüsler, Sabancı, 15 Temmuz Şehitler ve Bağlıca bulvarlarını takip ederek Batı Çevre Yolu’na ulaşabilecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehir merkezinden Etimesgut'a direkt bulvar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2018 tarihinde saat 13 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehir merkezinden Etimesgut'a direkt bulvar haberi güncellenecektir.

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