Şehir merkezinde zehirli yılan yok

Uzmanlık alanı karasal sürüngenler olan Şahin, şunları söyledi: "Özellikle mayıs, haziran ayları, karasal sürüngenlerin en çok üreme davranışı sergilediği ve bundan kaynaklanan beslenme faaliyetlerini beraberinde götürdükleri bir dönem. Bu dönemde normalden biraz daha fazla yılana denk gelmemiz normal. Öte yandan şehrimizde kentleşme artmış durumda. Yılan görülmesi haberi aldığımız yerler, kentleşmenin yeni başladığı yerler. Dolayısıyla, muhtemelen yılanlar hep oradaydı da biz yeni yeni onlara misafir olmaya, onlarla beraber yaşamaya başladık. Ankara şehir merkezinde, bunun ucu Temelli-Polatlı´ya dahi dayanabilir, bu coğrafyada zehirli, yani engerek olarak bahsettiğimiz yılanlar tespit edilmemiş durumda. Burada yaşayan yılanların çoğu, tarım alanlarının çevresindeki kemirgenlerden, diğer küçük sürüngenlerden ve böceklerden beslenen yılanlar. Dolayısıyla Ankara şehir içi için, endişe edilmesini gerektiren bir şey yok."