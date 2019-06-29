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Ankara Haberleri: Şehir merkezinde zehirli yılan yok

ANKARA HABERLERİ

Şehir merkezinde zehirli yılan yok

Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN/DHA
29.06.2019 - 14:31Son Güncelleme :

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Kürşat Şahin, bu mevsimde yılanların görülme oranındaki artışın normal olduğunu söyleyerek, "Yağmurların biraz düzensiz oluşu, yılanların ani bir şekilde açığa çıkmasına ve bizim de onları görmemize sebebiyet verebilir" dedi.

Arda ERDOĞAN-Haluk KARAASLAN/DHA

Uzmanlık alanı karasal sürüngenler olan Şahin, şunları söyledi: "Özellikle mayıs, haziran ayları, karasal sürüngenlerin en çok üreme davranışı sergilediği ve bundan kaynaklanan beslenme faaliyetlerini beraberinde götürdükleri bir dönem. Bu dönemde normalden biraz daha fazla yılana denk gelmemiz normal. Öte yandan şehrimizde kentleşme artmış durumda. Yılan görülmesi haberi aldığımız yerler, kentleşmenin yeni başladığı yerler. Dolayısıyla, muhtemelen yılanlar hep oradaydı da biz yeni yeni onlara misafir olmaya, onlarla beraber yaşamaya başladık. Ankara şehir merkezinde, bunun ucu Temelli-Polatlı´ya dahi dayanabilir, bu coğrafyada zehirli, yani engerek olarak bahsettiğimiz yılanlar tespit edilmemiş durumda. Burada yaşayan yılanların çoğu, tarım alanlarının çevresindeki kemirgenlerden, diğer küçük sürüngenlerden ve böceklerden beslenen yılanlar. Dolayısıyla Ankara şehir içi için, endişe edilmesini gerektiren bir şey yok." 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehir merkezinde zehirli yılan yok hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Haziran 2019 tarihinde saat 14 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehir merkezinde zehirli yılan yok haberi güncellenecektir.

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