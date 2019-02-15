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Ankara Haberleri: Şehir Hastanesi’ne 112 ringi

ANKARA HABERLERİ

Şehir Hastanesi’ne 112 ringi

Sedat CENİKLİ
15.02.2019 - 15:47Son Güncelleme :

Hasta ve hasta yakınlarının Ankara Şehir Hastanesi’ne ulaşımını sağlayan 112 hat numaralı EGO otobüsleri, hastane kampüsü ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ring atıyor. 10 dakikada bir hareket eden otobüslerin seferleri, henüz yoğunluk olmadığı için 10-15 dakika sürüyor.

Sedat CENİKLİ

EGO Genel Müdürlüğü’nün, Ankara Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla geçen hafta hizmete soktuğu 112 numaralı hattaki otobüslerle, hasta ve hasta yakınlarının hastaneye ulaşımında kolaylık sağlanıyor. Hareket noktası, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanındaki 6001 Cadde’de bulunan 10712 numaralı durak olan EGO otobüsleri, 10 dakikada bir hareket ediyor. Otobüsler, hastane kampüsünde turladıktan sonra aynı durağa geri dönüyor. Şu an için bölgede trafik yoğunluğu olmadığı için de her otobüsün ringi 10-15 dakika sürüyor. Hürriyet Ankara, toplu ulaşım araçlarını kullanarak hastaneye giden hasta ve hasta yakınlarının yolculuk sürelerini ve güzergâhı dün yerinde gözlemledi.

İSTASYONDAN DURAĞA YÜRÜNÜYOR

Kızılay’daki bir vatandaş, metroyu kullanarak Ankara Şehir Hastanesi’ne gitmek isterse Çayyolu Metrosu’na(M2 Hattı) binmesi gerekiyor. Metronun Kızılay ile Tarım Bakanlığı-Danıştay istasyonları arasındaki yolculuğu 17 dakika sürüyor. Vatandaşlar, Tarım Bakanlığı-Danıştay istasyonu içine yerleştirilen ‘Şehir Hastaneleri Ringi’ yazılı tabelalarla ring otobüslerine yönlendiriliyor. İstasyondan ring otobüslerinin kalkış noktasına ise 5 dakikada yürünüyor.

HER DURAK ARASI 1 DAKİKA

Ring seferleri arasındaki süre 10 dakika olduğu için otobüs hareket saatini bekliyor. Otobüs, trafik yoğunluğu olmadığı için hastane kampüsündeki ilk durağı olan ‘Kalp ve Damar Hastanesi’ departmanının durağına 3 dakikada ulaşıyor. Yolcu indirme-bindirme işleminin ardından hemen hareket eden otobüs, daha sonra 1’er dakika arayla sırasıyla, ‘Çocuk Hastanesi’, ‘Kadın Doğum Hastanesi’, ‘Onkoloji Hastanesi’, Nörolojik Bilimler ve Ortopedi Hastanesi’ ve ‘Genel Hastane’ departmanlarının duraklarına uğruyor. Hastanede işi biten vatandaşlar da duraklarda bekleyerek, aynı ring otobüsleriyle ilk durağa dönüyor.

Otobüs içi bilgilendirme ekranlarında durak isimleri duyurulurken, ekranların çalışmadığı durumlarda ise şoförler vatandaşlara yardımcı oluyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehir Hastanesi’ne 112 ringi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Şubat 2019 tarihinde saat 15 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehir Hastanesi’ne 112 ringi haberi güncellenecektir.

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