Şehir Hastanesi’nde hizmet verecek

Taşınmayla ilgili hastanenin internet sitesinde duyuru yayımlanırken, hastaneye de 'Tüm kliniklerimiz ile size Ankara Şehir Hastanesi’nde hizmet vereceğiz. Hastanemiz 24 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınacaktır' yazılı pankart asıldı.
Sabah saatlerinde başlayan taşınma işleminde sağlık personeli, polis ekipleri ve hastane doktorları da görev aldı. Ambulanslara bindirilen hastalar ve yakınları, polis eşliğinde, Dışkapı'dan Bilkent'e götürüldü. Taşınma sırasında, ambulansların güvenli geçişi için 'protokol yolu' olarak bilinen İrfan Baştuğ Caddesi'nde kısa süre trafik kesildi.
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