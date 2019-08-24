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Ankara Haberleri: Şehir Hastanesi’nde hizmet verecek

ANKARA HABERLERİ

Şehir Hastanesi’nde hizmet verecek

Arda ERDOĞAN-Muhammet BAYRAM/DHA
24.08.2019 - 14:28Son Güncelleme :

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi'ne taşındı.

Arda ERDOĞAN-Muhammet BAYRAM/DHA

Taşınmayla ilgili hastanenin internet sitesinde duyuru yayımlanırken, hastaneye de 'Tüm kliniklerimiz ile size Ankara Şehir Hastanesi’nde hizmet vereceğiz. Hastanemiz 24 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi’ne taşınacaktır' yazılı pankart asıldı.
Sabah saatlerinde başlayan taşınma işleminde sağlık personeli, polis ekipleri ve hastane doktorları da görev aldı. Ambulanslara bindirilen hastalar ve yakınları, polis eşliğinde, Dışkapı'dan Bilkent'e götürüldü. Taşınma sırasında, ambulansların güvenli geçişi için 'protokol yolu' olarak bilinen İrfan Baştuğ Caddesi'nde kısa süre trafik kesildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehir Hastanesi’nde hizmet verecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehir Hastanesi’nde hizmet verecek haberi güncellenecektir.

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