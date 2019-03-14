Şehir hastaneleri hayalimdi

HEPSİ TAŞINDIĞINDA HAREKETLENECEK

“Hedefimiz hangi şikâyetle olursa olsun, şehir hastanesi alanına girenin başka yere gitme ihtiyacı duyulmadan tüm teşhis ve tedavisinin burada yapılmasıydı. Böylece hem hastalarımızın teşhis ve tedavi kurumlarında geçirecekleri zaman azalacak hem sağlık hizmetleri birbirini tamamlayacak şekilde sunulacak hem de hizmet kalitesi artırılacaktı. Şimdi burada da Ankara çevresindeki hastaneler, hastalarımız, ekipmanlar daha buraya taşınmış değil. Hepsi buraya taşındığı zaman burası çok daha hareketli hale gelir.

600 DÖNÜMLÜK SAĞLIK VADİSİ KURULACAK

Sadece bunlarla da kalmayacağız, şu anda içinde bulunduğumuz bölge ODTÜ, Bilkent, Hacettepe, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üniversitelerimiz yanında teknokentleriyle, Ar-Ge merkezleriyle ülkemizin önemli teknoloji merkezlerinden biridir. Bilkent Şehir Hastanemizin merkezinde yer aldığı bu bölgede 600 dönümlük bir sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesini de inşallah kuracağız. Biz bu konudaki bütün gerekli olan araç gereci de 600 dönümlük bölgede inşa edeceğimiz yerlerde üretmeye başlayacağız.

ETLİK SENEYE AÇILACAK

Ankara’da bir Şehir Hastanesi daha yapıyoruz. Önümüzdeki yıl sonunda Etlik’teki şehir hastanemizi de açacağız. Hastane noktasında sıkıntısını hemen hemen bitirme noktasına geleceğiz. O da şu anda 3 bin 300’ün üzerinde yatak kapasitesine sahip. O da burası gibi muhteşem bir hastane oluyor.” DHA-İHA-AA

GÜNDE 30 BİN HASTAYA HİZMET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, hastane ile ilgili, “Avrupa’nın en büyük, dünyanın 3. büyük hastanesi olan bu sağlık kompleksi, sadece bir hastane değil, her biri alanında özelleşmiş hastanelerden oluşan bir hastaneler şehridir. Bu şehir, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alana sahip 8 ayrı hastaneden oluşmaktadır. Toplam da 3 bin 704 nitelikli yatağa sahiptir, 674 adet yoğun bakım yatağı ile her düzeyde yoğun bakım hastalarımızı kabul edecektir. 131 tam donanımlı ameliyathane mevcuttur. Günde 30 bin hastaya hizmet vermesi beklenmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu, tedavi gören hastalarla sohbet etti ve çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

YENİMAHALLE’YE GAZİ MİLLET BAHÇESİ

Şehir hastanesinin açılışından sonra Yenimahalle mitinginde halka hitap eden Erdoğan, “Şehrimizin en güzel yerlerinden birinde yaklaşık 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda, Gazi Millet Bahçesi’ni hayata geçiriyoruz. Gazi Millet Bahçesi’nin içinde milet kıraathanesi, kamp alanı, açık hava sineması, bitki sergi alanı, el sanatları sokağı, kır bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yolları her türlü ihtiyaç olacak. 176 bin metrekarelik Göksü Millet Bahçesi’ni de inşallah sizin hizmetine sunacağız. 31 Mart’ta Yenimahalle’yi kamu yatırımlarında olduğu gibi belediyecilikte de en güzel hizmetlerle yeni bir vizyonla buluşturmamız lazım. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte böyle kıymetli, deneyimli, çalışkan isimlerle (Mehmet Özhaseki, Veysel Tiryaki) huzurunuza çıktık. ‘Ankara’ya tecrübe yakışır, Başkent’e başarı yakışır, Yenimahalle’ye vizyon yakışır’ dedik” açıklamasını yaptı.

ANKARA İÇİN DERSİMİZE ÇALIŞTIK

Yenimahalle’deki mitingde konuşan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de “Şimdi bir de DSP’den aday çıkmış (DSP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz), ağıza alınmadık şeyler söylüyor. Nerede kardeşim projen? Yok. Ne yapacaksın? Yok. Ancak bana laf atıyor. Senelerdir bu işin içerisindeyim çok iftiralar gördüm. Ondan dolayı da bir kulağımdan giriyor öbür kulağımdan çıkıyor. O yüzden ben bunların yalanlarına gerek CHP’nin adayının gerekse DSP’den yeni çıkmış adamın yalanlarına alışkınım, hiç umurumda değil. Biz, projemizi yaptık Ankara için dersimize çalıştık, Yenimahalle için göreve hazırız ve huzurlarınızdayız” ifadelerini kullandı.