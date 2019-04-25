Şehir eşkıyaları oto pazarını bastı

Oto pazarına gelen 4 şahıs, ellerinde pompalı silahlarla iddiaya göre pazarın yarısına ortak olmak istediklerini söyledi. Esnafın tepkisi üzerine saldırganlar silahla ateş etti. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, 14 adet boş kovan bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla bölgeye çevik kuvvet ekibi de geldi. Olayla ilgili gözaltılar yaşanırken, soruşturma sürdürülüyor.