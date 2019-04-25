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Ankara Haberleri: Şehir eşkıyaları oto pazarını bastı

ANKARA HABERLERİ

Şehir eşkıyaları oto pazarını bastı

İHA
25.04.2019 - 09:19Son Güncelleme :

Olay, Keçiören Ovacık Mahallesi’nde bulunan oto pazarında meydana geldi.

İHA

Oto pazarına gelen 4 şahıs, ellerinde pompalı silahlarla iddiaya göre pazarın yarısına ortak olmak istediklerini söyledi. Esnafın tepkisi üzerine saldırganlar silahla ateş etti. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, 14 adet boş kovan bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla bölgeye çevik kuvvet ekibi de geldi. Olayla ilgili gözaltılar yaşanırken, soruşturma sürdürülüyor. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehir eşkıyaları oto pazarını bastı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Nisan 2019 tarihinde saat 09 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehir eşkıyaları oto pazarını bastı haberi güncellenecektir.

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