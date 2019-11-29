Şehidin adı anaokulunda yaşayacak

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin hayata geçirdiği '81 İlde 81 Anaokulu' projesi kapsamında yapılan Şehit Ahmet Topçu Kızılay Anaokulu’nun açılışına Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, milletvekilleri ile Topçu’nun ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım okulun bahçesine de ağaç dikti.