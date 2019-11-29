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Ankara Haberleri: Şehidin adı anaokulunda yaşayacak

ANKARA HABERLERİ

Şehidin adı anaokulunda yaşayacak

İrfan ÖZŞEKER/DHA
29.11.2019 - 15:34 |Son Güncelleme :

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk şehidi olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu adına Mamak’ta yaptırılan anaokulu, şehidin doğum gününde açıldı.

İrfan ÖZŞEKER/DHA

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin hayata geçirdiği '81 İlde 81 Anaokulu' projesi kapsamında yapılan Şehit Ahmet Topçu Kızılay Anaokulu’nun açılışına Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, milletvekilleri ile Topçu’nun ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım okulun bahçesine de ağaç dikti. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Şehidin adı anaokulunda yaşayacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Kasım 2019 tarihinde saat 15 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Şehidin adı anaokulunda yaşayacak haberi güncellenecektir.

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