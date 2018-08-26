Seğmenler’in çalıları çöplüğe döndü

Akşam saatlerinde parkta vakit geçiren bazı vatandaşlar, plastik gıda ambalajları ve boş içecek şişelerini çöp kutuları yerine çimlere ve ağaç diplerine attı. Seğmenler Parkı’nın gündüz saatlerinde yürüyüş yapmak için kullanan çevre sakinleri duyarsız vatandaşlara tepki göstererek şunları söyledi:
“Çok sayıda çöp kutusu olmasına rağmen çimlere ve ağaç diplerine çöp atılıyor. Hatta bazıları kabahatini gizlediğini sanarak kocaman çöp qoşetlerini çalıların arasına sıkıştırıyor. Çekirdek kabukları her yeri kaplamış durumda. Belediye çalışanları parkı düzenli olarak temizlemesine rağmen kirliliğin önüne geçilemiyor. Duyarsız vatandaşlar parkı kullanılamaz hale getiriyor.”
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