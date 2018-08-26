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Ankara Haberleri: Seğmenler’in çalıları çöplüğe döndü

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Seğmenler’in çalıları çöplüğe döndü

Ezgi ALTINÖZ-Ayça Gözde ÇETİN
26.08.2018 - 16:42Son Güncelleme :

Dokuz günlük bayram tatilini Ankara’da geçiren vatandaşların uğrak noktaları arasında olan Seğmenler Parkı’nda ortada bırakılan ve çalıların arasına sıkıştırılan çöpler tepki topladı.

Ezgi ALTINÖZ-Ayça Gözde ÇETİN

Akşam saatlerinde parkta vakit geçiren bazı vatandaşlar, plastik gıda ambalajları ve boş içecek şişelerini çöp kutuları yerine çimlere ve ağaç diplerine attı. Seğmenler Parkı’nın gündüz saatlerinde yürüyüş yapmak için kullanan çevre sakinleri duyarsız vatandaşlara tepki göstererek şunları söyledi:
“Çok sayıda çöp kutusu olmasına rağmen çimlere ve ağaç diplerine çöp atılıyor. Hatta bazıları kabahatini gizlediğini sanarak kocaman çöp qoşetlerini çalıların arasına sıkıştırıyor. Çekirdek kabukları her yeri kaplamış durumda. Belediye çalışanları parkı düzenli olarak temizlemesine rağmen kirliliğin önüne geçilemiyor. Duyarsız vatandaşlar parkı kullanılamaz hale getiriyor.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Seğmenler’in çalıları çöplüğe döndü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Seğmenler’in çalıları çöplüğe döndü haberi güncellenecektir.

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