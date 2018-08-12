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Ankara Haberleri: Seğmenler’de heykel nöbeti

ANKARA HABERLERİ

Seğmenler’de heykel nöbeti

Sedat CENİKLİ
12.08.2018 - 10:37Son Güncelleme :

Türk heykeltıraş İlhan Koman’ın iki yıl önce Seğmenler Parkı’ndan çalınan heykelinin tekrar yerine konulması için sanatçıların başlattığı nöbet, devam ediyor.

Sedat CENİKLİ

Kampanyayı destekleyenler, kaide üzerinde fotoğraf çekilip, #ilhankomanyerinekonanakadar etiketiyle sosyal medyada paylaşıyor. Seğmenler Parkı’ndaki ünlü Türk heykeltıraş İlhan Koman’a ait bronz heykel, 2016 yılında ortadan kayboldu. Parktaki güvenlik görevlileri heykelin bakım için kaldırıldığını söylerken, Büyükşehir Belediyesi çalındığını ve bulunması için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Aradan geçen sürede heykel bulunmazken Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile Ali Artun ve Yaygara Güncel Sanat İnisiyatifi’nin başlattığı kampanya sonucu heykel, bronz olarak yeniden döküldü. Yeni heykel, 31 Aralık 2017’de Seğmenler Parkı’ndaki kaidesine yerleştirildi. Ancak Büyükşehir Belediyesi’nden gerekli izin çıkmadığı için yerinden kaldırıldı ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin fuayesinde sergilenmeye başlandı.

100 SANATÇI KATILDI

Heykelin yerine konulması için Büyükşehir Belediyesi’nden izin çıkması beklenirken sanatçı Belma Ersu da farklı bir kampanya başlattı. Şubat ayında, Instagram üzerinden #ilhankomanyerinekonanakadar etiketiyle bir nöbet sistemi kuran Ersu, heykel yerine yerleştirilene kadar her gün bir sanatçı arkadaşını, boş kaidenin üstünde durmaya davet etti. Kısa sürede büyük ilgi gören kampanyaya katılan 100 sanatçı, boş kaide üzerinde çekildikleri birbirinden ilginç fotoğrafları @ilhankomanyerinekonanakadar hesabı üzerinden paylaştı.

ÜNİVERSİTELİLER DE DESTEKLEDİ

Başladığında 100 gün ile sınırlandırılan kampanya, heykelin yerine yerleştirilmesi için gerekli izin çıkmadığından hâlâ devam ediyor. Başta sanatçılar ve üniversite öğrencileri olmak üzere çok sayıda vatandaş, kaide üzerinde fotoğraf çekilip, #ilhankomanyerinekonanakadar etiketiyle sosyal medyada paylaşıyor. Kampanyayı başlatan sanatçı Ersu, “Kampanya kapsamında 31 Mayıs’a kadar her gün bir sanatçı heykelin yerinde durdu. Sonraki süreç ise kendiliğinden, kentte yaşayanların birlikteliği ile başladı ve hâlâ devam ediyor” diye konuştu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Seğmenler’de heykel nöbeti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2018 tarihinde saat 10 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Seğmenler’de heykel nöbeti haberi güncellenecektir.

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