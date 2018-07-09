Seğmenler Parkı’nın yeni bitki örtüsü çöp

Şehir merkezinde yeşillikler arasında vakit geçirmek isteyen Ankaralılar, hafta sonlarında Seğmenler Parkı’na akın ediyor. Park içerisinde cuma günü mesainin bitmesiyle başlayan yoğunluk, pazar gecesi geç saatlere kadar devam ediyor. Her geçen yıl popülerliğini artıran Seğmenler Parkı’nda ziyaretçi sayısı çoğaldıkça çevreye verilen zarar da artıyor. Parkta vakit geçiren Ankaralıların bulundukları alanlara sorumsuzca attıkları çekirdek kabukları, sigara izmaritleri, plastik, kağıt yiyecek ambalajları, teneke kutular, plastik ve cam şişeler çevreyi kirletiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ekiplerinin yaptığı günlük temizlik çalışmalarına karşın çöplerini ortalığa bırakanlar nedeniyle kirlilik önlenemiyor. Haftanın ilk günü erken saatlerde yürüyüş yapmak için parka gelen Başkentliler, çirkin bir manzara ile karşılaştıklarını belirterek sorumsuz ziyaretçilere tepki gösteriyor. Pazartesiden cumaya günün ilk ışıkları ile birlikte yürüyüş yapmak için Seğmenler Parkı’na geldiğini belirten bir vatandaş şunları söyledi:

ORTAYA BIRAKIP GİDİYORLAR

“Hafta sonları akşam saatleri için Seğmenler popüler bir alan oldu. Ankara’nın dört bir yanından herkes burada toplanıyor. Sohbet edip gülüp eğleniyorlar fakat bazılarının sorumsuzluğu nedeniyle bu alan fena halde kirleniyor. Her yerde çöp kutuları olmasına rağmen çöplerini ulu orta her yere bırakıp gidiyorlar. Buradaki görevliler mesaileri başladığı gibi temizlik çalışmasına girişiyor ama buradan faydalananların da dikkat etmesi lazım. Görevliler çimlerin arasına atılan çekirdek kabuklarını tek tek nasıl temizlesin? Ziyaretçilerin sorumsuzluğu nedeniyle parkın bitki örtüsü çöp oldu. Bu şekilde düşüncesizce kullanmaya devam ederlerse yarın öbür gün oturup vakit geçirecekleri bir alanları olmayacak. Herkesin çöpünü toplayıp kutulara atmasını istiyoruz.”

HER YIL AYNI MANZARA

Hürriyet Ankara, Seğmenler Parkı’ndaki yaşanan kirliliği, 6 Mayıs 2017’de ‘Seğmenler’de çöpü kullanan yok’ haberi ile gündeme getirmişti. Aradan geçen bir yılda sorumsuz ziyaretçilerin sebep olduğu çöp yığınları devam etmiş, 6 Nisan 2018’de Whatsapp Şehir Hattı’na ulaşan okurların paylaştığı fotoğraflarla yeniden konu yeniden gündeme taşınmıştı. “Hafta için Seğmenler hafta sonu çöp parkı” başlıklı haberin ardından Büyükşehir ekipleri, parkta kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirmişti.