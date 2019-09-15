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Ankara Haberleri: Seğmenler Parkı’nda gençlere sürpriz

ANKARA HABERLERİ

Seğmenler Parkı’nda gençlere sürpriz

Hürriyet Haber
15.09.2019 - 13:52Son Güncelleme :

Gönüllü sanatçılar ve amatör sokak müzisyenlerinin Seğmenler Parkı’nda verdikleri konsere sürpriz yaparak katılan Başkan Mansur Yavaş, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı ile birlikte ‘Ankara Türküsü’nü söyledi.

Hürriyet Haber

Ankara’da sokaklar ve metrolardan sonra parklarda da müzik sesleri yükseliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Ankara’yı 24 saat yaşayan kent yapma” projesine gönüllü olarak destek veren sanatçılar, Seğmenler Parkı’nda ücretsiz bir konser düzenledi. Konserde, Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı ve amatör sokak müzisyenleri sahne aldı.

Seğmenler Parkı’nda gençlere sürpriz

ANKARA’DA YAŞAMAKTAN KEYİF ALACAĞIZ

Ankara Kent Konseyi üyesi de olan Selçuk Balcı’nın attığı tweet’e yanıt veren ve Başkentlileri etkinliğe davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konsere katılarak gençlere sürpriz yaptı. Başkan Yavaş, ‘Ankara Türküsü’nü, sanatçı Selçuk Balcı ile beraber söyledi. Gençlerle birlikte konseri dinleyen Yavaş, “İnşallah Ankara’yı 24 saat yaşayan, her tarafında mutlu ve keyifli insanların olduğu, sanatın kültürün yükseldiği, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği dünya başkentleri ile yarışan bir başkent yapmak için hep birlikte çalışacağız. Ankara’da yaşamaktan hep birlikte keyif alacağız” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Seğmenler Parkı’nda gençlere sürpriz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Eylül 2019 tarihinde saat 13 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Seğmenler Parkı’nda gençlere sürpriz haberi güncellenecektir.

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