Seğmenler Parkı’nda gençlere sürpriz

Ankara’da sokaklar ve metrolardan sonra parklarda da müzik sesleri yükseliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Ankara’yı 24 saat yaşayan kent yapma” projesine gönüllü olarak destek veren sanatçılar, Seğmenler Parkı’nda ücretsiz bir konser düzenledi. Konserde, Türk Halk Müziği sanatçısı Cengiz Özkan, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı ve amatör sokak müzisyenleri sahne aldı.

ANKARA’DA YAŞAMAKTAN KEYİF ALACAĞIZ



Ankara Kent Konseyi üyesi de olan Selçuk Balcı’nın attığı tweet’e yanıt veren ve Başkentlileri etkinliğe davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konsere katılarak gençlere sürpriz yaptı. Başkan Yavaş, ‘Ankara Türküsü’nü, sanatçı Selçuk Balcı ile beraber söyledi. Gençlerle birlikte konseri dinleyen Yavaş, “İnşallah Ankara’yı 24 saat yaşayan, her tarafında mutlu ve keyifli insanların olduğu, sanatın kültürün yükseldiği, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği dünya başkentleri ile yarışan bir başkent yapmak için hep birlikte çalışacağız. Ankara’da yaşamaktan hep birlikte keyif alacağız” diye konuştu.