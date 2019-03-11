Şeffaf belediyecilikle işe başlayacağız

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Şeffaf, katılımcı bir belediyecilik yaparak işe başlayacağız. Sizlere sormadan büyük yatırımları yapmayacağız. Sizlerin paralarını çılgın projelere yatırmayacağız” dedi. Dün Eryaman’da vatandaşlarla buluşan Yavaş, özetle şunları söyledi: “Beka dediler ama sonra Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Nihat Zeybekçi ‘Beka falan değil’ dedi. Ancak yıllardır Ankara’ya hizmet ettiklerini söyleyip, sorunları çözmeyince insanları korkutmaya başladılar. Bir beka sorunu olsa, hepimiz devletimizin yanında yer alırız. Canlarını ortaya koyar bu millet. Boş laflara Ankaralı hemşehrilerimizin karnı tok.

BUNLARI YAPANLAR HESABINI VERECEK

17 yıldır Ankara’nın hiçbir sorunu çözülmedi. 17 yıldır arkanızda kim var? CHP mi vardı? 17 yıldır metroyu yapamamışlarsa kesin CHP’nin suçudur değil mi? ‘Ankara’yı CHP alırsa işçileri işten çıkarırlar’ diyorlar. Yenimahalle kaç işçiyi işten çıkartmış? Emeği ile çalışan herkesin başımın üzerinde yeri vardır. Ama bazıları var ki, daha belediyeyi almadan genel sekreterini yerleştiriyor. Mustafa Tuna yaramadı onlara. Getirdikleri bürokratlar seçimi koordine ediyor. Bunları yapanlar hesabını verecek. Adaylık açıklandıktan sonra çirkinleştiler.

GÜNDE 4-5 PROJE YAPMALARI GEREK

Başka adaylara ithal aday diyordu Özhaseki ancak kendi başına geldi. İthal aday geldi. Ankara’nın ilçelerini sayın desen sayamaz. Beş bin projemiz var diyor. Beş bini 365’e bölün günde 4-5 proje yapmaları gerek. Anketlerdeki fark açıldıkça iyice çirkinleştiler. Biz demiştik ki, ‘Hayvancılığı destekleyeceğiz.’ ‘Süt ve çay dağıtmakla olmaz’ dediler. Ancak dedim ki ‘Çayı Cumhurbaşkanı dağıtıyor.’ Güldük geçtik. Yalnız daha sonra orada da fikir değiştirmişler, kendisi de çay dağıtmaya başladı. Allah kimseyi şaşırtmasın.”