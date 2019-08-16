Seferler başladı yolcular memnun

Önceki gün Ankara Garı'nda yola çıkan ve İran'ın Tahran kentine 57 saatte ulaşacak olan 188 yolcu kapasiteli trenin yolcuları, 25 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından önce Bitlis'in Tatvan ilçesine oradan da feribotla Van'a ulaştı. Akşam saatlerinde Van İskele Garı'na feribotla giden İranlı yolcular, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. İran ile Türkiye arasındaki Tebriz ve Van seferlerine 2015'te güvenlik gerekçesiyle ara verilmişti. Geçtiğimiz yıl bu hat tekrar açıldı. Yoğun talep üzerine hat, bu yıl Tahran'a kadar uzatıldı. 188 yolcu kapasiteli Trans Asya Ekspresi, uzun aradan sonra ilk olarak 7 Ağustos'ta Tahran'dan hareket etti. İki günlük yolculuğun ardından Ankara'ya ulaştı. Aynı tren önceki gün Ankara'dan, Tahran'a uzanan ilk seferini gerçekleştirmek üzere hareket etti.

HAFTADA BİR GÜN

İçerisinde 50 İranlı yolcunun bulunduğu tren, 22 saatte Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı. Buradan da Sultan Alparslan Feribotu’yla 3 saatlik yolculuğun ardından Van'a gitti. Kısa bir mola veren yolcular, daha sonra Van'ın Tuşba ilçesindeki İskele Garı'ndan tekrar trene binerek Tahran'a doğru yola çıktı. 188 yolcu kapasiteli trenin, haftada bir gün sefer yapacağı belirtildi.

Ankara'dan Tahran'a yolculuk yapan Laya Hoseini, kardeşinin Ankara'da okuması nedeniyle 2 yıldan bu yana hep uçakla gelip gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Annemde uçak korkusu var. Tren olmadığı için kardeşimin ziyaretine mecburen uçakla gelip gidiyorduk. Tren seferleri bizim için çok iyi oldu. Uçakta bagajımızı sığdıramıyorduk. Bu seferler İran ile Türkiye arasında dostluklara da sebep olur. Çünkü İranlılar Türkiye'yi, burada gezmeyi çok seviyor. Yolculuk çok güzel geçti. Trenle Türkiye'nin birçok kentini de görmüş olduk" dedi.