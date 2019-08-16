Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Seferler başladı yolcular memnun

Ankara Haberleri: Seferler başladı yolcular memnun

ANKARA HABERLERİ

Seferler başladı yolcular memnun

Hürriyet Haber
16.08.2019 - 16:04Son Güncelleme :

Ankara-Tahran arası tren seferleri, uzun bir aradan sonra yeniden başladı.

Hürriyet Haber

Önceki gün Ankara Garı'nda yola çıkan ve İran'ın Tahran kentine 57 saatte ulaşacak olan 188 yolcu kapasiteli trenin yolcuları, 25 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından önce Bitlis'in Tatvan ilçesine oradan da feribotla Van'a ulaştı. Akşam saatlerinde Van İskele Garı'na feribotla giden İranlı yolcular, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. İran ile Türkiye arasındaki Tebriz ve Van seferlerine 2015'te güvenlik gerekçesiyle ara verilmişti. Geçtiğimiz yıl bu hat tekrar açıldı. Yoğun talep üzerine hat, bu yıl Tahran'a kadar uzatıldı. 188 yolcu kapasiteli Trans Asya Ekspresi, uzun aradan sonra ilk olarak 7 Ağustos'ta Tahran'dan hareket etti. İki günlük yolculuğun ardından Ankara'ya ulaştı. Aynı tren önceki gün Ankara'dan, Tahran'a uzanan ilk seferini gerçekleştirmek üzere hareket etti.

HAFTADA BİR GÜN

İçerisinde 50 İranlı yolcunun bulunduğu tren, 22 saatte Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı. Buradan da Sultan Alparslan Feribotu’yla 3 saatlik yolculuğun ardından Van'a gitti. Kısa bir mola veren yolcular, daha sonra Van'ın Tuşba ilçesindeki İskele Garı'ndan tekrar trene binerek Tahran'a doğru yola çıktı. 188 yolcu kapasiteli trenin, haftada bir gün sefer yapacağı belirtildi.

Ankara'dan Tahran'a yolculuk yapan Laya Hoseini, kardeşinin Ankara'da okuması nedeniyle 2 yıldan bu yana hep uçakla gelip gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Annemde uçak korkusu var. Tren olmadığı için kardeşimin ziyaretine mecburen uçakla gelip gidiyorduk. Tren seferleri bizim için çok iyi oldu. Uçakta bagajımızı sığdıramıyorduk. Bu seferler İran ile Türkiye arasında dostluklara da sebep olur. Çünkü İranlılar Türkiye'yi, burada gezmeyi çok seviyor. Yolculuk çok güzel geçti. Trenle Türkiye'nin birçok kentini de görmüş olduk" dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Seferler başladı yolcular memnun hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Seferler başladı yolcular memnun haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Aktarmasız Roma’ya

Aktarmasız Roma’ya

Hazırlık bitti sıra açılışta

Hazırlık bitti sıra açılışta

Motosikletlilerden vahşi sulama yerine damlama çağrısı

Motosikletlilerden 'vahşi sulama yerine damlama' çağrısı

Okurların gözünden Ankara sokakları

Okurların gözünden Ankara sokakları

Ankaragücü’nden kaleci atağı

Ankaragücü’nden kaleci atağı

Yeni ‘indirme bindirme’ noktaları geliyor

Yeni ‘indirme bindirme’ noktaları geliyor

Altı mahalleye sekiz yeni park

Altı mahalleye sekiz yeni park

Alo çöp taksi

Alo çöp taksi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

17 Ağustos 2019, Cumartesi
  • İmsak
    04:21
  • Güneş
    05:55
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:45
  • Akşam
    19:51
  • Yatsı
    21:19
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.