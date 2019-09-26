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Ankara Haberleri: Sefa’nın asansör hayali gerçek oldu

ANKARA HABERLERİ

Sefa’nın asansör hayali gerçek oldu

Murat YILMAZ
26.09.2019 - 10:20Son Güncelleme :

Tekerlekli sandalyeyle yaşayan doğuştan bedensel engelli 19 yaşındaki Sefa Sancak’ın asansör hayalini, Çamlıdere Belediyesi gerçeğe dönüştürdü. Belediye, engelli gencin köydeki evine rahat inip çıkabilmesi için demir asansör yaptırdı. Sancak, “Artık aileme yük olmayacağım, çok mutluyum” dedi.

Murat YILMAZ

Sefa’nın asansör hayali gerçek oldu

Çamlıdere Belediyesi, doğuştan bedensel engelli 19 yaşındaki Sefa Sancak’ın tekerlekli sandalyesiyle köydeki evinden dışarı çıkabilmesi için asansör yaptırdı. İlçeye bağlı mahalle statüsündeki Dağkuzören Köyü’nde yaşayan Sefa Sancak, evlerinin girişindeki merdivenleri yardımsız inip çıkamadığını belirterek Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can’a ulaştı ve köydeki evlerine asansör yapılması talebinde bulundu. Başkan Can, engelli gencin talebi üzerine belediye ekiplerine hemen talimat verdi. Ekipler, gencin köydeki evinin giriş kısmına demir bir asansör inşa etti. Asansörle rahat inip çıkmanın mutluluğunu yaşayan Sefa, evlerine yapılan asansör sayesinde artık istediği zaman dışarıya kolayca çıkabiliyor.

HAYALİNİ KURUYORDUM

Belediye Başkanı Hazım Caner Can’a teşekkür eden 19 yaşındaki Sefa Sancak şunları söyledi: “Tekerlekli sandalyeden dolayı eve giriş çıkışım çok zor oluyordu. Tek başıma evden aşağıya inemiyordum. Anne ve babam birlikte indirmek zorunda kalıyordu. Buna benzer asansörlerin olduğunu biliyordum. Evimize yapılmasının hayalini kuruyordum.

MAHKUM OLMAYACAĞIM

Belediye başkanımıza ulaştık ve talebimizi ilettik. Sağ olsunlar hemen yardımcı oldular. Kısa sürede asansörü yaparak çalışır hale getirdiler. Artık aileme yük olmayacağım, çok mutluyum. Rahat bir şekilde evden bahçeye inip çıkabileceğim. Eve mahkum olmayacağım. Emeği geçen başta belediye başkanımız Hazım Caner Can olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum.”

SEFA’NIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ

Sefa’nın asansör hayali gerçek oldu

Sefa Sancak’ı ve ailesini ziyaret eden Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, “Sefa’nın mutluluğu artık bizim mutluluğumuz” dedi. Başkan Can şöyle konuştu: “Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bizim işimiz engelleri ortadan kaldırmak. Sefa kardeşimiz ailesinin kucağında veya sırtında merdivenlerden indirilip çıkarılırken herkes için zorluk oluyordu. Sefa kardeşimiz için en büyük engeli kaldırdık. Artık rahat bir şekilde evine girip çıkabiliyor. Sefa’nın mutluluğu artık bizim mutluluğumuz.”

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