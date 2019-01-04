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Ankara Haberleri: Seçmen listeleri askıya çıktı

ANKARA HABERLERİ

Seçmen listeleri askıya çıktı

AA
04.01.2019 - 14:48Son Güncelleme :

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için hazırladığı seçmen listelerini dün askıya çıkardı.

AA

Muhtarlıklarda asılan listeler 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Buna göre, adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor. 

SEYYAR SANDIK İÇİN TALEP FORMU

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan öğrenci belgesi, kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları, tescil edilen adrese ilişkin imzalı-onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek. Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilmek için engelli olarak kayıtlı olup olmadığını www.ysk.gov.tr adresinden, "Seçmen Sorgulama" uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilecek. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu"nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecek. 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Seçmen listeleri askıya çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Ocak 2019 tarihinde saat 14 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Seçmen listeleri askıya çıktı haberi güncellenecektir.

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