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Ankara Haberleri: Seçimde harcadığımız parayı bir günde harcıyorlar

ANKARA HABERLERİ

Seçimde harcadığımız parayı bir günde harcıyorlar

Sedat CENİKLİ
07.03.2019 - 09:36Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin afiş çalışmalarını eleştirerek, “Herhalde bizim seçim boyunca harcadığımız parayı, bir günde harcıyorlar. Bu kadar çok afişi gördükçe Ankara’daki yokluğa, işsizliğe üzülüyorum” dedi.

Sedat CENİKLİ

Dün, Rüzgarlı esnafını ziyaret eden ve Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği’nin (TİMKODER) toplantısına katılan Yavaş, Ankara’daki en büyük sorunun ekonomi ve işsizlik olduğuna dikkat çekerek; turizm, tarım ve ticaret alanlarındaki projelerini anlattı. Yavaş, özetle şunları söyledi:

ÖNCELİK EKONOMİYİ DÜZELTMEK

“Benim ilk yapacağım iş öncelikli olarak fuar alanını bitirmek. Yüzde 30 seviyesine geldi ama bir an önce bitirmemiz lazım. Bunu bitirdiğimiz zaman Ankara’da sanayi canlanacak. Esnaf, yurt içine ve dışına malını pazarlayacak. Dolayısıyla Ankara’da mutlaka bir satış ve üretim artışı olacak. Önceliğimiz Ankara’nın ekonomisini düzeltmek.

GÖNÜLLERE ASILAN AFİŞ ÖNEMLİ

Deniyor ki, ‘Kaynak yok.’ Şu anda rakibimin yaptığı afişleme ki, birçoğu kanunsuz yerlere asılıyor. Resimleme gibi faaliyetlere bakıyorum; herhalde bizim bir seçim boyunca harcadığımız parayı bir günde harcıyorlar. Şu yoklukta yazık günah diyorum. Yani imkân olsa da biz de asmasak. O parayı daha hayırlı bir yere versek, daha iyi olacak. Önemli olan insanların gönlüne astığınız afiş diye düşünüyorum. Bu kadar çok afişi gördükçe Ankara’daki yokluğa, işsizliğe üzülüyorum.

BELEDİYE SEÇİMİNDE HAİN ÇIKMAZ

İkinci olarak da beni üzen şu; üslup bozulmaya başladı. Biz üslubumuzu bozmadan, aynı şekilde devam edeceğiz. Bu bir belediye seçimidir, bir yarış. Nasıl muhtar seçiminde hain çıkmazsa, belediye seçiminde de hain çıkmaz. Bir de bizim vatanseverliğimizi kimse ölçemez diye düşünüyorum. Bunlar çirkin sözler. Yarın hepimiz yüz yüze bakacağız.”

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