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Ankara Haberleri: Sazlıkta yangın çıktı

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Sazlıkta yangın çıktı

Soner AKSAKAL/AA
27.07.2018 - 10:01Son Güncelleme :

Gölbaşı Mogan Gölü’nün kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı.

Soner AKSAKAL/AA

Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman şiddetlenen ve ahşap yürüyüş yoluna sıçrayan alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sazlıkta yangın çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Temmuz 2018 tarihinde saat 10 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sazlıkta yangın çıktı haberi güncellenecektir.

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