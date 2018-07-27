Sazlıkta yangın çıktı

Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman şiddetlenen ve ahşap yürüyüş yoluna sıçrayan alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
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