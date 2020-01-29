Sayıştay’dan ABB’ye: Tahsilat uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), 2017’deki Meclis kararıyla 15 metrenin altındaki yolların sorumluluğunu ilçelere bırakmasına rağmen buralardaki ilan ve reklam vergilerini toplamaya devam ettiği ortaya çıktı. Vergilere ilişkin tespit, Sayıştay’ın ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi 2018 Denetim Raporu’nda yer aldı. Raporda, ABB Meclisi’nin 15 Aralık 2017 kararıyla Büyükşehir belediye birimleri ile ilçe belediyeleri tarafından yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla genişlikleri 15 metrenin altındaki yolların sorumluluğunun ilçe belediyelerine bırakıldığı hatırlatıldı.

560 BİN TL TAHSİLAT YAPILDI

İlçe belediyelerine bırakılan yerlerdeki ilan ve reklam vergilerinden 2018 yılı içerisinde ABB’nin 1 milyon 485 bin 81 TL tahakkuk yaptığı, 560 bin 655 TL de tahsilat gerçekleştirdiği belirtildi. “Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile 15 metrenin altındaki yollar ilçe belediyelerine bırakılmış olup yollara cephesi bulunan işletmelerden ilan ve reklam vergisi tahakkuk ve tahsilatlarının ilçe belediyeleri tarafından yapılması gerekmektedir” denilen raporda bu tahakkuk ve tahsilatlar nedeniyle ABB’nin hesaplarının fazla gözüktüğü de kaydedildi. Sayıştay ayrıca ABB’ye “İlçe belediyelerine bırakılan caddelerin, sokak olarak değiştirilmesi, ilçe belediyeleri ve bahse konu yollara cephesi bulunan mükellefler ile doğabilecek sorunların önlenmesi açısından uygun olacağı” önerisinde de bulundu.

YAZILIM FİRMASI İNCELEYECEK

ABB ise Sayıştay’a “Bu yerlerin ilan ve reklam vergisi kayıtlarının kapatılması için 29 Nisan 2019’da yazılım firmasına gerekli yazıların yazıldığını ve sonucunun beklendiği” yanıtını verdi. Hangi ilçenin ne kadar payı olduğu belediyenin tahsilat işlemlerinin yazılımını yapan firmadan alınacak bilgilere göre belli olacak.

Cadde-sokak ayrımı nedeniyle ilçeler ile ABB arasında yıllardır yetki karmaşası yaşanıyor. Sayıştay’ın son tespiti de bu karışıklığın halen devam ettiğini ortaya koydu.