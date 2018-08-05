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Ankara Haberleri: Savunma sanayiinde 4 bin ODTÜ’lü

ANKARA HABERLERİ

Savunma sanayiinde 4 bin ODTÜ’lü

Selma KASAP-Ahmet Sertan USUL/AA
05.08.2018 - 17:00Son Güncelleme :

ODTÜ ve mezunlarının savunma sanayisine hız kattığını belirten ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, mühendis, araştırmacı ve yönetici pozisyonunda 4 bin ODTÜ mezununun ASELSAN, ROKETSAN, TAI-TUSAŞ, FNNS, Havelsan gibi savunma sanayisi şirketlerinde çalıştığını söyledi.

Selma KASAP-Ahmet Sertan USUL/AA

Türkiye’de son yıllarda savunma sanayisinde hayata geçen pek çok projede ODTÜ Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) firmalarının büyük katkısının bulunduğunu vurgulayan Kök şunları söyledi:

SAVUNMA SANAYİSİNE HIZ KATIYORLAR

“Mezunlarımız ve ODTÜ, savunma sanayisine hız katıyor. Özellikle ASELSAN gibi şirketlerde yaklaşık çalışanların yüzde 70'inden fazlasının ODTÜ mezunu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, ODTÜ'nün hem eğitim anlamında üniversite boyutuyla hem de teknokent boyutuyla savunma sanayine büyük katkısı var. ODTÜ'de savunma sanayisine yönelik 50 milyon lirayı aşan proje yürütülüyor. Bu projelerimiz özellikle havacılık ve uzay, makine, bilgisayar, elektrik elektronik, metalurji malzeme, kimya mühendislik ve fizik bölümlerinde ve araştırma merkezlerimizde devam ediyor.

ODTÜ YAZILIMLARI KULLANILIYOR

Türkiye'nin ilk orta irtifa insansız hava aracı ANKA'da, ilk taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK'ta, ilk modern tankı ALTAY'da, ilk milli gemisi MİLGEM'de ve ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu GÖKTÜRK 2'de ODTÜ TEKNOKENT TSSK üyesi firmalar tarafından hazırlanan yazılım, donanım ve sistemler kullanılıyor. Teknokent’te 6 bin 500 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. Bu personelin 2 bin 550'si savunma sanayi ile ilgili şirketlerde görevli. Burada savunma sanayisine dönük yaklaşık 365'in üzerinde aktif Ar-Ge projesi yürütülüyor. 2017 sonu itibarıyla ihracat 135 milyon dolara ulaştı.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Savunma sanayiinde 4 bin ODTÜ’lü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ağustos 2018 tarihinde saat 17 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Savunma sanayiinde 4 bin ODTÜ’lü haberi güncellenecektir.

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