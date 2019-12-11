Savcı veya polis para istemez

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımlarında şu uyarılarda bulunuldu: “Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, hattınızın teröristlerce kullanıldığını, terör örgütlerine yardımda bulunduğunuzu söyleyen kişiler dolandırıcıdır. Size operasyon yaptıklarını söyleyecek ve bu operasyonda kullanmak için para ve altın isteyeceklerdir. Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası, para veya altın istemez. Bu kişilere itibar etmeyin.



KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN



‘444’ ve ‘0850’li telefon numaralarından aradıkları vatandaşlara, kendilerini banka personeli olarak tanıtan ve banka hesap ile kart numarası ve şifre gibi kişisel bilgileri isteyenlere asla paylaşımda bulunulmamalı. Balkan ülkelerinden Türkçe konuşabilen kadınların aramaları dolandırıcılık amacıyla gerçekleştiriliyor. Yabancı kadınlarla evlilik hayali kuranların bu tip girişimlere karşı uyanık olmaları gerekiyor. Sosyal medya hesaplarında beliren çok düşük fiyatlı cep telefonu ve elektronik eşya satışını vaadeden ticari kimliği belirsiz sitelerden alışveriş yapılmamalı. Banka ATM'leri kullanılırken de dikkatli olunmalı, olağan dışı her konu ve ayrıntı polise bildirilmeli.”