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Ankara Haberleri: Satmaya geleni dolandırdılar

ANKARA HABERLERİ

Satmaya geleni dolandırdılar

Fevzi KIZILKOYUN
24.11.2018 - 16:08Son Güncelleme :

İnternet üzerindeki ilanlarından ulaştıkları lüks ve pahalı otomobilleri satan kişileri alıcı gibi davranarak dolandıran çete çökertildi. 1 milyonluk vurgun yapan yedi çete üyesi 7’si Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Fevzi KIZILKOYUN

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, internet üzerinden satılık araç ilanı veren vatandaşları dolandıran çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık projeli çalışmanın ardından dolandırıcılık çetesinin yöneticileri ve üyelerinin izine ulaşılınca Ankara, İstanbul, Kocaeli, Samsun ve Nevşehir’de eş zamanlı çok sayıda adrese baskın yaptı. Operasyonlarda çete yöneticisi Halil D. ile 6 örgüt üyesi yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan oto dolandırıcılarından 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KAPORA GÖNDERİP ÇAĞIRIYORLARDI

Yapılan incelemelerde, oto dolandırıcılık çetesinin yöntemleri de deşifre edildi. Buna göre; çete üyeleri vatandaşlar tarafından verilen araç ilanlarını internet üzerinden takip edip özellikle lüks ve pahalı araçlarını satanlara alıcı gibi davranıyordu. İlk etapta düşük miktarda kapora göndererek güven sağlayan çete, satıcıları Ankara’ya davet edip geçici olarak kurdukları oto kiralama, oto galeri ya da inşaat şirketi görünümlü ofislerde ağırlıyordu. Şebeke üyeleri, güvenini kazandıkları satıcıdan çeşitli bahanelerle satış vekaletnamesi alıyordu.

NOTERDE ARDI ARDINA SATIŞ

Bu sırada çete üyelerinden biri, parasını almayı bekleyen vatandaşı diğerlerinin bankaya gittiğini söyleyerek oyalarken, elinde vekaletname bulunan diğer örgüt üyeleri notere gidiyordu. Dolandırıcılar, noterde birkaç saat içinde düşük meblağlarla otomobilin satışını ardışık olarak birbirine veriyordu. Araçları 3’üncü şahıslara satılan ve parasını alamayan vatandaşların böylece mağdur edildiği, çetenin bu yöntemle 1 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Satmaya geleni dolandırdılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Kasım 2018 tarihinde saat 16 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Satmaya geleni dolandırdılar haberi güncellenecektir.

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