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Ankara Haberleri: Satış tekniği anlatıldı

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Satış tekniği anlatıldı

Hürriyet Haber
19.06.2019 - 15:11Son Güncelleme :

Çankaya Belediyesi, bu yıl üçüncü kez Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenecek, 'Kadın Emeği Festivali’ öncesinde, stantlarda el emeği ürünlerini satışa sunacak yaklaşık 600 kadına satış teknikleri eğitimi verdi.

Hürriyet Haber

Kadınlar, ürünlerin sunumu, iletişim, reklam, pazarlama gibi konularda bilgi verilen eğitime yoğun ilgi gösterdi. Belediye, ücretsiz stant desteğiyle de 28 Haziran-30 Haziran tarihleri arasındaki festivalde kadınların satışlardan elde edeceği gelirin tamamen kendilerine kalmasını sağlayacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Satış tekniği anlatıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Haziran 2019 tarihinde saat 15 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Satış tekniği anlatıldı haberi güncellenecektir.

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