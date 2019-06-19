Satış tekniği anlatıldı

Kadınlar, ürünlerin sunumu, iletişim, reklam, pazarlama gibi konularda bilgi verilen eğitime yoğun ilgi gösterdi. Belediye, ücretsiz stant desteğiyle de 28 Haziran-30 Haziran tarihleri arasındaki festivalde kadınların satışlardan elde edeceği gelirin tamamen kendilerine kalmasını sağlayacak.
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