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Ankara Haberleri: Sarımsaklayıp da saklayın

ANKARA HABERLERİ

Sarımsaklayıp da saklayın

Hürriyet Haber
21.07.2019 - 16:27Son Güncelleme :

Bu yazıyı sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?

Hürriyet Haber

Taşköprü sarımsağını, Çin sarımsağından ayıran en önemli özellikleri aktaran Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Taşköprü sarımsağı, temmuz ayında hasat edilir, dişi pembe olur” dedi.

Sarımsaklayıp da saklayınSarımsaklayıp da saklayın

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sarımsaklayıp da saklayın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sarımsaklayıp da saklayın haberi güncellenecektir.

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