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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sarımsaklayıp da saklayın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sarımsaklayıp da saklayın haberi güncellenecektir.