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Ankara Haberleri: ‘Sarıkız’ geldi mahalleli tedirgin

ANKARA HABERLERİ

‘Sarıkız’ geldi mahalleli tedirgin

Doğukan Can YÜKSEL/İHA
07.07.2019 - 10:03Son Güncelleme :

Nallıhan'da sıcaklığın mevsim normalleri üstünde seyretmesiyle birlikte, Çayırhan Mahallesi’nde, halk arasında 'Sarıkız' olarak adlandırılan örümceklerin çoğalması vatandaşları tedirgin etmeye başladı.

Doğukan Can YÜKSEL/İHA

İnsan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümceği park ve bahçelerde gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri, çocuklarını parklara ve bahçeye çıkartmaya korktuklarını belirtti. Uzmanlar, böcek ısırması durumunda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Sarıkız’ geldi mahalleli tedirgin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Temmuz 2019 tarihinde saat 10 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Sarıkız’ geldi mahalleli tedirgin haberi güncellenecektir.

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