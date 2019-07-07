‘Sarıkız’ geldi mahalleli tedirgin

İnsan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümceği park ve bahçelerde gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri, çocuklarını parklara ve bahçeye çıkartmaya korktuklarını belirtti. Uzmanlar, böcek ısırması durumunda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söyledi.
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