‘Sarıkız’ geldi mahalleli tedirgin

İnsan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen, akrep bile avlayabilen örümceği park ve bahçelerde gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri, çocuklarını parklara ve bahçeye çıkartmaya korktuklarını belirtti. Uzmanlar, böcek ısırması durumunda mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söyledi.