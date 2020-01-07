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Ankara Haberleri: Sarıkamış anısına karda yürüdüler

ANKARA HABERLERİ

Sarıkamış anısına karda yürüdüler

Mustafa ÖZDEMİR/DHA
07.01.2020 - 09:08 |Son Güncelleme :

Ankara'da, Kızılcahamam Doğa Sporları Gönüllüleri üyesi grup, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik anısına, karla kaplı Eğerli Kuzören ve Eğerli Alören yaylalarında yürüdü.

Mustafa ÖZDEMİR/DHA

İlçe Kaymakamı Can Aksoy burada yaptığı konuşmada, "Kuşkusuz Türk tarihinin belki de en dramatik olaylarından birisidir Sarıkamış Harekatı” dedi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise "Bizler, Sarıkamış ruhunu doğada yaşamak ve yaşatmak amacıyla bu hafta karlı ve zor bir parkurda yola koyulduk. Sarıkamış'ta vatan uğrunda donarak can vermiş olan kahraman Türk askerinin çektiği acıları anlamak mümkün değil. Kahramanlarımızı rahmet ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad olsun" diye konuştu. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sarıkamış anısına karda yürüdüler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Ocak 2020 tarihinde saat 09 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sarıkamış anısına karda yürüdüler haberi güncellenecektir.

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