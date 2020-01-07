Sarıkamış anısına karda yürüdüler

İlçe Kaymakamı Can Aksoy burada yaptığı konuşmada, "Kuşkusuz Türk tarihinin belki de en dramatik olaylarından birisidir Sarıkamış Harekatı” dedi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise "Bizler, Sarıkamış ruhunu doğada yaşamak ve yaşatmak amacıyla bu hafta karlı ve zor bir parkurda yola koyulduk. Sarıkamış'ta vatan uğrunda donarak can vermiş olan kahraman Türk askerinin çektiği acıları anlamak mümkün değil. Kahramanlarımızı rahmet ve özlemle anıyoruz. Ruhları şad olsun" diye konuştu.