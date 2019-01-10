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Ankara Haberleri: Sarı izli tehlike devam ediyor

ANKARA HABERLERİ

Sarı izli tehlike devam ediyor

Doğahan GİRİTLİOĞLU
10.01.2019 - 09:25Son Güncelleme :

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle buz kaplayan plastik sarı bantlı iz yolları, engelli vatandaşlar başta olmak üzere kent sakinlerine tehlike oluşturuyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Plastik sarı bantlı iz yolların oluşturduğu tehlikeyi defalarca gündeme taşıyan Hürriyet Ankara, dün bir kez daha plastik sarı bantlı iz yolları görüntüledi. Görme engelli vatandaşların kent içinde rahat ulaşımını sağlamak amacıyla kaldırımlara yapıştırılan plastik sarı bantlı iz yolların bir bölümü etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından buz tuttu. Sarı izli yolların kılavuzluğunda kaldırımlardan yürümek isteyen engelli vatandaşlar büyük zorluk yaşıyor. Tehlikeye dikkat çeken kentliler Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayında başlattığı hava şartlarına dayanıklı beton iz yolu çalışmalarının tamamlamasını talep ediyor.

Sarı izli tehlike devam ediyor

KILAVUZ OLMUYOR TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Kent merkezindeki Sıhhiye’nin kaldırımlarındaki yapılan kar küreme çalışmalarının, izli yollarda yapılmaması dikkat çekiyor. Sıhhiye Aksu Caddesi’nde parçalanan, karlar altında kalan ve buz tutan iz yolları, görme engelli vatandaşların yanı sıra bütün yayalar için büyük tehlike oluşturuyor. Sarı izli yolların kullanılır durumdaki bölümleri de kar altında kalmış ve donmuş durumdayken, diğer kısımlarının kar küre çalışmasıyla açılmış olması dikkat çekiyor.

KENT ESTETİĞİNE ZARAR VERİYOR

Sıhhiye genelinde kopan, çürüyen iz yollarına dikkat çeken bölge esnafı, kaldırımlardaki görüntünün kent estetiğine de zarar verdiğini söylüyor. Yıllardır manzaranın değişmediğini dile getiren vatandaşlar, yetkililerden çalışmaların tamamlanması talebinde bulunuyor.

Sarı izli tehlike devam ediyor

131 KİLOMETRE YENİLENECEKTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hürriyet Ankara’nın birçok kez gündeme getirdiği hasar gören veya kullanılamaz duruma gelen plastik sarı izli yollarda geçtiğimiz kasım ayında yenileme çalışması başlatmıştı. Devam eden çalışmalar kapsamında Başkent’te engelli vatandaşların kullanımı için ayrılan toplam 131 kilometrelik iz yolunun bakımdan geçirilerek, yıpranan ve kullanılamaz hale gelenlerin kaldırılarak yerine hava şartlarına dayanıklı beton iz yolu konulacağı açıklanmıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sarı izli tehlike devam ediyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Ocak 2019 tarihinde saat 09 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sarı izli tehlike devam ediyor haberi güncellenecektir.

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