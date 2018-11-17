Saraçoğlu’nda öze sadık kalınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) bünyesinde, tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nin geçmişine uygun olarak yenilenmesini hedefleyen "Saraçoğlu Projesi"nde ihale süreci başlıyor. Bu kapsamda Emlak Konut GYO ‘Ankara Çankaya Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi'nin birinci oturumu 13 Aralık Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak. İhale, ‘açık ihale usulü’ ile birinci oturumunda ‘ön yeterlik’, ikinci oturumunda ‘pazarlık-açık artırma-kapalı zarf teklif alma’ şeklinde iki oturum halinde, iki ayrı günde düzenlenecek.

TESCİLLİ YAPILAR VE ANIT AĞAÇLAR KORUNACAK

5 parsele ayrılan ihale konusu arsada, konut, ticaret ve turizm olmak üzere mülkiyet alanı toplamı 87 bin 4 metrekare, park alanı da 13 bin 153 metrekareden oluşacak. 1. Derece Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilen ve milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden olan Saraçoğlu Mahallesi, geçmişine uygun olarak, geleneksel Türk evi temasında tasarlanacak. Ayrıca proje kapsamında mahallenin tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli yapılar ve yarım asrı aşan anıt ağaçlar da korunacak. AA

İLK TOPLU KONUT UYGULAMASIYDI

Geleneksel Türk evi kurgusuyla 1940'larda Emlak Bank tarafından Türkiye'nin ilk toplu konut uygulamalarından biri olarak ön plana çıkan yaklaşık 120 bin metrekarelik alanı kapsayan Saraçoğlu Mahallesi, içinde 435 lojmanın yanı sıra 250 tescilli anıt ağaç, okul, kütüphane, dükkanlar ve açık alanları barındırıyor. Emlak Konut GYO tarafından Saraçoğlu Mahallesi'nde hayata geçirilecek projenin tanıtımı ve imza töreni 20 Mart 2018'de yapılmıştı.

20 MARTTA ZİRVE YAPILMIŞTI

Saraçoğlu Mahallesi’nin yenilenmesini amaçlayan ‘Saraçoğlu Mahallesi Tanıtım Toplantısı’ 20 Mart’ta Maliye Bakanlığı’nda yapılmış ve toplantıya dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen katılmıştı. Toplantıda eski bakanlar da mahallenin bütün özellikleriyle, yeşil alanları ve korunacağını, 3 kattan yukarıda bir yükseklik olmayacağı bilgilerini paylaşmışlardı.