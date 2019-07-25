Sanayinin tarihi müze oluyor

Ostim Sanayici ve İşinsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, beraberindeki heyetle birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Ziyarette Başkent’e kurulacak olan ‘Sanayi Müzesi ve Kütüphanesi’ projesi ele alındı. Dernek Başkanı Ekinci, OSİAD ve Ankara Kent Konseyi öncülüğünde Büyükşehir’in desteğiyle kurulacak olan müzenin Ankara’ya çok büyük bir değer katacağını kaydetti. Başkan Mansur Yavaş da bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Proje ile ilgili Hürriyet Ankara’ya bilgi veren Süleyman Ekinci şunları söyledi:

CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEK

“Uzun süredir kente değer katmak adına sanayi tarihini irdeleyecek bir merkeze ihtiyacımız var. Sayın Mansur Yavaş’ın adaylığından önce de bu konuyu gündeme getirmiştik, hayırlı olsun ziyaretine gittiğimizde de yeniden gündeme getirdik. Ankara’da sanayinin nereden nereye geldiğini bir merkezde toplamak istiyoruz. Proje, Ankara’yı cazibe merkezi haline getirecek bir müze.Ankara savunma sanayiinde önemli bir yere sahip. 4-5 tane büyük sanayi firmaları burada. Diğer büyük firmalar da Ankara’da. Bunlardan da destek alacağız. Müze için fizibilite çalışmalarına başladık.

SANAYİ SERÜVENİNİ YANSITACAK

Ankara Kent Konseyi ve OSİAD olarak bu işi vazife edinip müzeyi Büyükşehir’in desteğiyle açacağız. Lokasyon konusunda 3-4 tespit ettiğimiz yer var önümüzdeki günlerde belirledikten sonra açıklayacağız. Merkez Ankara ve Ankara sanayisi ile ilgili olacak ancak tüm Türkiye’nin sanayi serüvenini yansıtacak. Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana kullanılan makinelerden günümüzdeki 3D teknolojisine sahip makinelere kadar geniş bir sergi olacak. Proje Türkiye’ye örnek olacak. Kenti ziyarete gelenlerin mutlaka uğrayacakları bir müze olacak. Kente yeni bir hava da katacak.”