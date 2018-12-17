Sanayiciye 65 milyonluk ‘nefes’

ASO’dan yapılan açıklamada kredi hacmi dolana kadar başvuru almaya devam edileceği, kredi faizlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağı kaydedildi. Kredi Garanti Fonu teminat desteği ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası kanalıyla kullandırılacak olan kredilerde ASO üyesi KOBİ’ler öncelikle odaya müracaat ederek faaliyet belgesi alacak. Bu belgeyle ilgili bankalardan birine müracaat edecek olan şirketin başvurusu banka tarafından değerlendirilecek ve olumlu sonuçlanması halinde aylık 1.85 (yıllık 22.2) faiz oranı ile 18 ay eşit taksitli krediden yararlanılabilecek.

EN BÜYÜK SORUN FİNANSMAN

Asgari limiti 50 bin TL, azami limiti ise 200 bin TL olan nefes kredisinde, ilk 6 ay anapara ödemesiz, sonraki 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplamda 18 ay vadeli olarak geri ödeme yapılacak. Üçüncü kez kullandırmaya başladıkları nefes kredisinde üyelerden gelen talep nedeniyle hacmi artırdıklarını ifade eden ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “KOBİ’lerin en büyük sorunlarından biri finansmana erişim. Ekonominin daraldığı bu dönemde, elimizi taşın altına koyarak üyelerimize nefes aldıracak, uygun faizlerle finansmana erişimini sağlayacak bir adım attık. TOBB’un da ilave katkılarıyla kredi hacmini artırarak talep eden tüm üyelerimizin bu kaynağa ulaşmasını hedefledik. Umarım bu girişimimiz üyelerimizin sıkıntılarının aşılmasında bir katkı sağlar” dedi.