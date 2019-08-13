Sanayici baba oğuldan ‘Engelsiz Havuzlar’

Dört kuşaktır sanayici olan baba oğul, dörtte bir fiyatına mal ettikleri engelli asansörü ile Türkiye'deki havuzları engelsiz havuza dönüştürmeyi hedeflerken, asansörü deneyimleyen engelli bireyler ise cihaza tam not verdi. Baba Ahmet Çekirdek, oğlunun çizimlerini tamamladığı asansörün üretim aşamasını gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Bu asansör yurt dışından korkunç fiyatlara geliyor. Biz devlet desteği ile bunu daha da geliştirebiliriz” dedi. Asansörün AR-GE çalışmaları sırasında çevrelerinde bulunan engelli bireylerin yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduklarını dile getiren Burak Çekirdek ise, “Sloganımız ‘Engelsiz Havuzlar.’ Umarım bu ürünün Türkiye’de girmediği havuz kalmaz. Daha büyük projelerimiz için destek bekliyoruz” diye konuştu. Engelli asansörünü deneyimleyen Milli Masa Tenisi Sporcusu Nergis Altıntaş, "Bir engelli için bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorum. Her havuzda kullanılmasını isteriz" dedi.