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Ankara Haberleri: Sanayici baba oğuldan ‘Engelsiz Havuzlar’

ANKARA HABERLERİ

Sanayici baba oğuldan ‘Engelsiz Havuzlar’

Hülya KEKLİK-Derya YETİM/İHA
13.08.2019 - 14:45Son Güncelleme :

Engelli havuz asansörünün yurt dışından geldiğini öğrenen Ahmet Çekirdek ve makine mühendisi oğlu Burak Çekirdek, tamamen kendi imkânlarıyla yerli ve milli engelli asansörü üretti.

Hülya KEKLİK-Derya YETİM/İHA

Dört kuşaktır sanayici olan baba oğul, dörtte bir fiyatına mal ettikleri engelli asansörü ile Türkiye'deki havuzları engelsiz havuza dönüştürmeyi hedeflerken, asansörü deneyimleyen engelli bireyler ise cihaza tam not verdi. Baba Ahmet Çekirdek, oğlunun çizimlerini tamamladığı asansörün üretim aşamasını gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Bu asansör yurt dışından korkunç fiyatlara geliyor. Biz devlet desteği ile bunu daha da geliştirebiliriz” dedi. Asansörün AR-GE çalışmaları sırasında çevrelerinde bulunan engelli bireylerin yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduklarını dile getiren Burak Çekirdek ise, “Sloganımız ‘Engelsiz Havuzlar.’ Umarım bu ürünün Türkiye’de girmediği havuz kalmaz. Daha büyük projelerimiz için destek bekliyoruz” diye konuştu. Engelli asansörünü deneyimleyen Milli Masa Tenisi Sporcusu Nergis Altıntaş, "Bir engelli için bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorum. Her havuzda kullanılmasını isteriz" dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sanayici baba oğuldan ‘Engelsiz Havuzlar’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sanayici baba oğuldan ‘Engelsiz Havuzlar’ haberi güncellenecektir.

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