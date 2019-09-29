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Ankara Haberleri: Sanal turculara baskın

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Sanal turculara baskın

Sedat CENİKLİ
29.09.2019 - 10:03Son Güncelleme :

Sosyal medyada açtıkları seyahat sayfası üzerinden ‘kaçak acente’ faaliyetinde bulundukları tespit edilen iki şahıs, dünkü Haymana turu öncesi TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu ekiplerince yakalandı. Şahıslar hakkında, Valilik tarafından cezai işlem başlatılması için tutanak tutuldu.

Sedat CENİKLİ

Kaçak tur firmalarıyla mücadeleyi sürdüren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu, sosyal medyada oluşturdukları sayfalar üzerinden ‘kaçak acente’ faaliyetinde bulunanlar hakkında işlem yapılması için denetimlerini sıklaştırdı. Son olarak dün, TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Denetim Departmanı’nca 6 aylık takip sonucu yakalanan iki şahıs hakkında tutanak tutuldu.

Edinilen bilgiye göre Facebook’ta açtıkları sayfa vasıtasıyla Ankara’nın ilçelerine günübirlik turlar düzenlediklerini tespit ettikleri şahısları, nisan ayında takibe alan TÜRSAB dijital denetimcilerinden bir uzman, dünkü Haymana turu için önceden kayıt yaptırdı. Şahısların verdiği banka hesabına tur ücretini yatırıp, kaydını tamamladıktan sonra da araç hareket noktasının kendisine bildirilmesini bekledi.

HAREKET ETMEDEN YAKALADILAR

Dün sabah gelen telefon mesajıyla harekete geçen uzmanlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileriyle birlikte kalkış noktası olarak bildirilen Tunus Caddesi’ne geçtiler. Ekipler, içinde 11 turistin bulunduğu servis aracını hareket etmeden önce yakalayarak, turu düzenleyen iki kişi hakkında ‘işletme belgesiz seyahat acenteliği faaliyetinde bulunduğu’ gerekçesiyle tutanak tuttu. Tura katılanların ‘seyahat özgürlüğü’ göz önünde bulundurularak servis aracının hareketine müdahale edilmezken, hazırlanan tutanaklar, Ankara Valiliği oluruyla cezai işlem uygulanmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Sanal turculara baskın

9 BİN TL PARA CEZASI VE MEN

Uygulanacak cezai işlem hakkında bilgi veren uzmanlar, “1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre tur, gezi, transfer, hac-umre, kongre, organizasyon gibi faaliyetleri yapabilmeniz için bir seyahat acentesi olmanız gerekiyor. Değilse bu şekilde kaçak tur düzenleyenlere 4 bin ile 9 bin lira arasında para cezası uygulanıyor. Farklı bir iş yeri olarak açtıkları büro üzerinden bu tür faaliyetlerde bulunanların da büroları kapatılıyor” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA ‘A GRUBU’ UYARISI

Kaçak acente faaliyetinde bulunanlara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Karayaşar ise, “Vatandaşların, seyahatlerinde A grubu seyahat acentelerini tercih etmeleri gerekiyor. Sosyal medya üzerinden gördüklerinin, seyahat acentesi olup olmadığını teyit etmeleri gerekiyor” dedi.

DOKUZ AYDA 183 TUTANAK

TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu’nun sene başından bu yana yaptığı denetimlerde kaçak acente faaliyetinde bulunduğu ve tur düzenlediği tespit edilen 183 şahıs ya da şirket hakkında cezai işlem başlatılması için tutanak tutuldu. Tutanak işlemlerinin 88’i kaçak iş yeri tespitinden, 51’i kaçak turdan, 21’i kaçak transferden uygulanırken; 23’ü de dijital denetim personellerince yapılan sosyal medya araştırmaları sonucu yapıldı.

TÜRSAB uzmanları, dün Tunus Caddesi’ndeki operasyon öncesi de İstanbul Yolu gişelerinde polis ekipleriyle birlikte otobüs ve servisleri durdurarak, ‘kaçak acente’ ve güvenlik kontrolleri yaptı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sanal turculara baskın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Eylül 2019 tarihinde saat 10 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sanal turculara baskın haberi güncellenecektir.

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