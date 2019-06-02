Samanpazarı’nın son ayakkabıcısı

1958’den bu yana ayakkabıcılık yapan Dölek, ayakkabıları tamir ederken hala ustalarından öğrendiği eski yöntemleri kullanıyor. İşleri azalan diğer tamircilerin zamanla iş yerlerini kapatmasıyla Samanpazarı'nda kalan son ayakkabı tamircisi olduğunu belirten Dölek, “Eski tamir yöntemlerinin en önemlisi ağaç çivi ile tamir. Günümüzde metal çivinin daha çok tercih edilmesinden dolayı ağaç çivi bulmak artık zor. Kimse bilmiyor ağaç çiviyi. Biz mesleğe başladığımızda vardı. Onunla çalıştık hep. Şimdi kullanan pek yok. Demir çivi iyi değil. Ağaç çivi iyi, daha iyi tutar. Suyu aldıkça şişer, daha da sağlamlaşır, yerine oturur” diyor.