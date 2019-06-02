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Ankara Haberleri: Samanpazarı’nın son ayakkabıcısı

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Samanpazarı’nın son ayakkabıcısı

Mertkan MORKOÇ/DHA
02.06.2019 - 16:13Son Güncelleme :

Ulus Samanpazarı’nda kalan son ayakkabı tamircisi Hamza Dölek (76) mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Mertkan MORKOÇ/DHA

1958’den bu yana ayakkabıcılık yapan Dölek, ayakkabıları tamir ederken hala ustalarından öğrendiği eski yöntemleri kullanıyor. İşleri azalan diğer tamircilerin zamanla iş yerlerini kapatmasıyla Samanpazarı'nda kalan son ayakkabı tamircisi olduğunu belirten Dölek, “Eski tamir yöntemlerinin en önemlisi ağaç çivi ile tamir. Günümüzde metal çivinin daha çok tercih edilmesinden dolayı ağaç çivi bulmak artık zor. Kimse bilmiyor ağaç çiviyi. Biz mesleğe başladığımızda vardı. Onunla çalıştık hep. Şimdi kullanan pek yok. Demir çivi iyi değil. Ağaç çivi iyi, daha iyi tutar. Suyu aldıkça şişer, daha da sağlamlaşır, yerine oturur” diyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Samanpazarı’nın son ayakkabıcısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Haziran 2019 tarihinde saat 16 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Samanpazarı’nın son ayakkabıcısı haberi güncellenecektir.

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