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Ankara Haberleri: Sahte parayla yakalandılar

ANKARA HABERLERİ

Sahte parayla yakalandılar

AA
30.01.2020 - 15:15 |Son Güncelleme :

Ankara'da 105 bin 600 liralık sahte banknotla yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

AA

İstanbul'dan otomobille getirilen sahte banknotların Başkent’te piyasaya sürüleceği bilgisini edinen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Zanlılara ait 34 RG 3234 plakalı aracı takibe alan ekipler, otomobili Akıncılar gişesi girişinde durdurdu. Otomobildeki aramada 50 liralık banknotlar halinde 105 bin 600 liralık sahte para ele geçirildi, araçtaki H.T., M.I. ve N.Ş. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sahte parayla yakalandılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ocak 2020 tarihinde saat 15 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sahte parayla yakalandılar haberi güncellenecektir.

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