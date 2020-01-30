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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sahte parayla yakalandılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ocak 2020 tarihinde saat 15 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sahte parayla yakalandılar haberi güncellenecektir.