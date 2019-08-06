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Ankara Haberleri: Sahte para uyarısı

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Sahte para uyarısı

Hürriyet Haber
06.08.2019 - 16:29Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi’nin zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları ve kurban satıcılarını ‘sahte para’ konusunda uyardı.

Hürriyet Haber

Zabıtalar, “Bir paranın orijinal olduğu, ilk olarak üst kenarındaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazısı kabartısından anlayabilirsiniz. Sonra paranın Atatürk resminin bulunduğu ön yüzünde üst köşelere ve sol alt köşeye dokunduğunuzda kâğıttaki kabartmaları hissetmeniz gerek” dedi. Paranın ışığa doğru tutulması durumunda en soldaki boş alanda Atatürk resmi görülmesi gerektiğini de vurgulayan ekipler, “Bu gizli Atatürk resminin hemen solunda paranın rakamla değeri yazılıdır. Paranın sol üst köşesine doğru paranın rakamla değerinin yazılı olduğu kısım vardır. Bu kısım ışığa tutulduğunda rakamların eksik parçalarının tamamlandığı görülür. Paranın Sağ üst kenarında harfle başlayan ve arkasında 9 tane rakam yer alan seri numarası yer alır ve bu numara sadece bir tanedir” diye konuştu. Bilgilendirme sırasında vatandaşlara zabıtalar tarafından ‘Türk Lirası Tanıtım Rehberi’ de dağıtıldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sahte para uyarısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sahte para uyarısı haberi güncellenecektir.

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