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Ankara Haberleri: Sahte emeklilikte organize işler

ANKARA HABERLERİ

Sahte emeklilikte organize işler

DHA-AA
13.11.2018 - 09:30Son Güncelleme :

Ankara'da para karşılığı sahte engelli raporu düzenledikleri iddia edilen, aralarında doktor ve hastane personelinin de bulunduğu şebeke çökertildi.

DHA-AA

Başkent’te para karşılığı sahte engelli raporu düzenledikleri iddia edilen, doktor ve hastane personelinin de aralarında yer aldığı 27 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kamu hastanelerinde irtibatlı oldukları personel aracılığıyla gerekli şartları sağlamayan kişilerin usulsüz olarak emekli edilmesi amacıyla sahte engelli raporu temin ettiği belirlenen suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı. 6 aylık çalışmanın ardından, örgüt elebaşı ve üyelerinin hastane personeli gibi her sabah düzenli olarak kamu hastanelerine gittikleri, irtibatlı oldukları şahıslar aracılığıyla sahte rapor temin ettikleri kişilerin iş ve işlemlerini takip ettikleri belirlendi.

SAHTE HASTA KULLANMIŞLAR

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların kamu hastanelerinin her biri için ayrı ayrı organizasyon kurduğunu ve hastanelerde çalışan personel aracılığıyla bazı doktorların e-Devlet şifresini kullanarak, rapor almak isteyen ama "özürlülük derecesi" yeterli olmayan kişilerin yerine "joker" adı verilen sahte hastalar kullanarak işlem yaptırdıklarını tespit etti.

2.5 MİLYON TL DOLANDIRDILAR

Hasta başına 9 bin ile 20 bin lira arasında değişen bedeller talep eden şebekenin bu yolla 73 sahte engelli raporu aldığı ve devleti bu yolla yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırdığı öğrenildi. Operasyon başlatan ekipler, örgüt liderleri M.G., A.Ö., F.Y., Ş.B. ve B.Y. ile sahte rapor verdiği belirlenen doktor

A.K. ile 7 hastane çalışanının da arasında bulunduğu 27 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

 O HASTANE KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada söz konusu hastanenin Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğu belirtildi. Emniyetten yapılan açıklamada, “Aralarında soruşturma konusu hastane personeli şahısların da bulunduğu bir suç organizasyonu tarafından gerekli şartları sağlamayan kişilerin usulsüz olarak emekli edilmesi amacıyla sahte evrak düzenlendiği, gerçeğe aykırı tahlil ve muayene işlemlerinin yapıldığı, doktorların bilgisi dışında e-devlet şifrelerinin kullanıldığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Rüşvet’ konulu eş zamanlı operasyonla 27 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sahte emeklilikte organize işler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Kasım 2018 tarihinde saat 09 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sahte emeklilikte organize işler haberi güncellenecektir.

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