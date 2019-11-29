Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Sahnede devleşmeyi istiyorum

Ankara Haberleri: Sahnede devleşmeyi istiyorum

ANKARA HABERLERİ

Sahnede devleşmeyi istiyorum

Murat YILMAZ
29.11.2019 - 15:15 |Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi’nin photoshop, bilgisayar işletmenliği ve taş bebek kurslarına katılan Mukopolisakkaridoz (MPS) hastası 19 yaşındaki Eftelya Koçer’in en büyük hayali tiyatro oyuncusu olmak. Koçer, “Sahnede devleşmek istiyorum” diyor.

Murat YILMAZ

Sahnede devleşmeyi istiyorum

Keçiören Belediyesi’nin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’na (KEÇMEK) katılan doğuştan Mukopolisakkaridoz (MPS) hastası 19 yaşındaki Eftelya Koçer, bir yandan tedavisine devam ederken, kurslar sayesinde de sosyalleşerek yeni hobiler ediniyor. Photoshop, bilgisayar işletmenliği ve taş bebek kurslarına katılan Koçer çalışmalarını ve hayallerini şöyle anlattı:

BAŞARDIĞIMI GÖRMEK MUTLU EDİYOR

“Evde kaldıkça duvarlar üstüme geliyordu. Bu süreçte en büyük çıkış kapılarımdan biri KEÇMEK kursları oldu. Burada sosyalleşip, yeni hobiler edindim. İki yıldır büyük bir titizlikle yaptığım taş bebekleri kimselere vermeye kıyamıyorum. Bu küçük ellerimle bir şeyleri başardığımı görmek beni çok mutlu ediyor. Diğer engellilere de örnek olmak, bir şeylerin başarılabileceğini göstermek istiyorum, ayrıca kendi paramı kazanmak, bu eğitimleri gösterebileceğim bir işte çalışmak da beni kuş gibi hafifletecek.

Sahnede devleşmeyi istiyorum
BU DÜNYAYI BİRLİKTE PAYLAŞIYORUZ

En büyük hayalim tiyatro oyuncusu olmak. İyi bir tiyatro oyuncusu olup sahnede devleşmek istiyorum. Tiyatro oyunlarını hiç kaçırmıyorum, favori oyunum ise Şen Makas. Bir gün kendi hayatımı anlatan bir tiyatro oyunu da kaleme almak istiyorum. İyileşince ilk yapmak istediğim şey ise tüm Ankara’yı tek başına dolaşmak. Haluk Levent hayranıyım.” Koçer, özellikle kaldırım işgali ile tekerlekli sandalye geçişlerini zorlaştıranlara ise “Günlük hayatımızı zorlaştırıyorlar, biraz duyarlılık lütfen, bu dünyayı birlikte paylaşıyoruz” mesajını veriyor.

Sahnede devleşmeyi istiyorum
HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ EN BÜYÜK DİLEĞİM

Kendi adıyla açtığı YouTube kanalında MPS hastalığı ile ilgili tecrübelerini de paylaşan Koçer’i kurslara annesi Nurgül Koçer ve babası Göksal Koçer götürüyor. Kızının tedavi sürecinin iyiye gittiğini ifade eden anne Nurgül Koçer ise, “Eskiden bel ve bacak ağrısından 10 metre bile yürüyemezdi, merdiven çıkamazdı, şimdi daha iyi, onun iyileşmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi en büyük dileğim” sözleriyle umutlu olduklarını belirtti.

ONLAR MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ

KEÇMEK’lerin istihdama katkı, sanat öğrenmeye yardımcı olmasının yanı sıra kursiyerlerin stres atmalarına da katkı sağladığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Eftelya kızımız başta olmak üzere tüm engellilerin ve kursiyerlerin yanındayız. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Engelleri birlikte aşıyoruz, onlara destek oluyoruz” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sahnede devleşmeyi istiyorum hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Kasım 2019 tarihinde saat 15 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sahnede devleşmeyi istiyorum haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yapay zekayla çalışan protez kol üretti

Yapay zekayla çalışan protez kol üretti

Şehidin adı anaokulunda yaşayacak

Şehidin adı anaokulunda yaşayacak

Ticari araçlarda kış lastiği dönemi başlıyor

Ticari araçlarda kış lastiği dönemi başlıyor

Kış yolculuğunda hayati uyarılar

Kış yolculuğunda hayati uyarılar

Seferberlik 10 bin ağaçla başladı

Seferberlik 10 bin ağaçla başladı

Bu laboratuvar fikri olan herkese açık

Bu laboratuvar fikri olan herkese açık

Basın turnuvasında heyecan sürüyor

Basın turnuvasında heyecan sürüyor

Birlik çağrısı

Birlik çağrısı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

30 Kasım 2019, Cumartesi
  • İmsak
    06:13
  • Güneş
    07:42
  • Öğle
    12:42
  • İkindi
    15:10
  • Akşam
    17:32
  • Yatsı
    18:55
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.