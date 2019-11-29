Sahnede devleşmeyi istiyorum

Keçiören Belediyesi’nin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’na (KEÇMEK) katılan doğuştan Mukopolisakkaridoz (MPS) hastası 19 yaşındaki Eftelya Koçer, bir yandan tedavisine devam ederken, kurslar sayesinde de sosyalleşerek yeni hobiler ediniyor. Photoshop, bilgisayar işletmenliği ve taş bebek kurslarına katılan Koçer çalışmalarını ve hayallerini şöyle anlattı:

BAŞARDIĞIMI GÖRMEK MUTLU EDİYOR

“Evde kaldıkça duvarlar üstüme geliyordu. Bu süreçte en büyük çıkış kapılarımdan biri KEÇMEK kursları oldu. Burada sosyalleşip, yeni hobiler edindim. İki yıldır büyük bir titizlikle yaptığım taş bebekleri kimselere vermeye kıyamıyorum. Bu küçük ellerimle bir şeyleri başardığımı görmek beni çok mutlu ediyor. Diğer engellilere de örnek olmak, bir şeylerin başarılabileceğini göstermek istiyorum, ayrıca kendi paramı kazanmak, bu eğitimleri gösterebileceğim bir işte çalışmak da beni kuş gibi hafifletecek.



BU DÜNYAYI BİRLİKTE PAYLAŞIYORUZ

En büyük hayalim tiyatro oyuncusu olmak. İyi bir tiyatro oyuncusu olup sahnede devleşmek istiyorum. Tiyatro oyunlarını hiç kaçırmıyorum, favori oyunum ise Şen Makas. Bir gün kendi hayatımı anlatan bir tiyatro oyunu da kaleme almak istiyorum. İyileşince ilk yapmak istediğim şey ise tüm Ankara’yı tek başına dolaşmak. Haluk Levent hayranıyım.” Koçer, özellikle kaldırım işgali ile tekerlekli sandalye geçişlerini zorlaştıranlara ise “Günlük hayatımızı zorlaştırıyorlar, biraz duyarlılık lütfen, bu dünyayı birlikte paylaşıyoruz” mesajını veriyor.



HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİ EN BÜYÜK DİLEĞİM

Kendi adıyla açtığı YouTube kanalında MPS hastalığı ile ilgili tecrübelerini de paylaşan Koçer’i kurslara annesi Nurgül Koçer ve babası Göksal Koçer götürüyor. Kızının tedavi sürecinin iyiye gittiğini ifade eden anne Nurgül Koçer ise, “Eskiden bel ve bacak ağrısından 10 metre bile yürüyemezdi, merdiven çıkamazdı, şimdi daha iyi, onun iyileşmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi en büyük dileğim” sözleriyle umutlu olduklarını belirtti.

ONLAR MUTLUYSA BİZ DE MUTLUYUZ

KEÇMEK’lerin istihdama katkı, sanat öğrenmeye yardımcı olmasının yanı sıra kursiyerlerin stres atmalarına da katkı sağladığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Eftelya kızımız başta olmak üzere tüm engellilerin ve kursiyerlerin yanındayız. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Engelleri birlikte aşıyoruz, onlara destek oluyoruz” dedi.