Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Sağlık Vadisi ‘Teknoloji gelişim bölgesi’ olacak

Ankara Haberleri: Sağlık Vadisi ‘Teknoloji gelişim bölgesi’ olacak

ANKARA HABERLERİ

Sağlık Vadisi ‘Teknoloji gelişim bölgesi’ olacak

AA
26.01.2020 - 10:15 |Son Güncelleme :

Başkent’te kurulacak Sağlık Vadisi’nin ‘Teknoloji Gelişim Bölgesi’ olarak planlandığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “2020’yi yerlileşme anlamında önemli bir yıl olarak görüyoruz. Sağlık Vadisi’nin de buna ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkent’te kurulacak Sağlık Vadisi'nin ‘Teknoloji Gelişim Bölgesi’ olarak planlandığını belirterek, ‘Özellikle birinci etabını, temel araştırma laboratuvarları ve üretim merkezlerinin olduğu, daha çok tıbbi cihaz ve ürünlerin ön planda hedeflendiği etap olarak planladık” dedi. Koca, Ankara'da kurulması planlanan Sağlık Vadisi’ne yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sağlık Vadisi'nin, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nin yanında bir endüstri bölgesi olarak planlandığını anlatan Koca, “Biz Sağlık Vadisi'ni daha çok serbest bölge içinde 'Teknoloji Gelişim Bölgesi' olarak planlıyoruz. Özellikle birinci etabını, temel araştırma laboratuvarları ve üretim merkezlerinin olduğu, daha çok tıbbi cihaz ve ürünlerin ön planda hedeflendiği etap olarak planladık” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ETAP SERBEST BÖLGE

Koca, ikinci etapta ise tıbbi cihaz, ilaç ve kimyasal esaslı büyük tesislerin kurulacağı serbest bölgeyi planladıklarının altını çizerek, “Havaalanına yakın bir çalışma içindeyiz. 3 bin dönüme yakın bir alanda planladığımız ikinci etap söz konusu olacak. Dolayısıyla özellikle 2020'yi yerlileşme anlamında önemli bir yıl olarak görüyoruz. Sağlık Vadisi'nin de buna ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sağlık Vadisi ‘Teknoloji gelişim bölgesi’ olacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ocak 2020 tarihinde saat 10 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sağlık Vadisi ‘Teknoloji gelişim bölgesi’ olacak haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Bir puanlık umut

Bir puanlık umut

Elimizden gelen desteği vereceğiz

Elimizden gelen desteği vereceğiz

Vizyon için gün sayıyor

Vizyon için gün sayıyor

İdlibli çocukları ısıtacak seferberlik

İdlibli çocukları ısıtacak seferberlik

Hem anlamlı hem değerli

Hem anlamlı hem değerli

Depremde bunlara dikkat

Depremde bunlara dikkat!

Ankara’dan Elazığ’a yardım eli

Ankara’dan Elazığ’a yardım eli

Gerçek yaşamdan sahneye

Gerçek yaşamdan sahneye

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

26 Ocak 2020, Pazar
  • İmsak
    06:29
  • Güneş
    07:56
  • Öğle
    13:06
  • İkindi
    15:43
  • Akşam
    18:06
  • Yatsı
    19:28
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.