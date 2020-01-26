Sağlık Vadisi ‘Teknoloji gelişim bölgesi’ olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkent’te kurulacak Sağlık Vadisi'nin ‘Teknoloji Gelişim Bölgesi’ olarak planlandığını belirterek, ‘Özellikle birinci etabını, temel araştırma laboratuvarları ve üretim merkezlerinin olduğu, daha çok tıbbi cihaz ve ürünlerin ön planda hedeflendiği etap olarak planladık” dedi. Koca, Ankara'da kurulması planlanan Sağlık Vadisi’ne yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sağlık Vadisi'nin, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nin yanında bir endüstri bölgesi olarak planlandığını anlatan Koca, “Biz Sağlık Vadisi'ni daha çok serbest bölge içinde 'Teknoloji Gelişim Bölgesi' olarak planlıyoruz. Özellikle birinci etabını, temel araştırma laboratuvarları ve üretim merkezlerinin olduğu, daha çok tıbbi cihaz ve ürünlerin ön planda hedeflendiği etap olarak planladık” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ETAP SERBEST BÖLGE

Koca, ikinci etapta ise tıbbi cihaz, ilaç ve kimyasal esaslı büyük tesislerin kurulacağı serbest bölgeyi planladıklarının altını çizerek, “Havaalanına yakın bir çalışma içindeyiz. 3 bin dönüme yakın bir alanda planladığımız ikinci etap söz konusu olacak. Dolayısıyla özellikle 2020'yi yerlileşme anlamında önemli bir yıl olarak görüyoruz. Sağlık Vadisi'nin de buna ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.